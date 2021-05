Πολιτική

Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: Οι μεταρρυθμίσεις στην παιδική προστασία

Η υφυπουργός Εργασίας μίλησε για τις δύο βασικές μεταρρυθμίσεις στην παιδική προστασία, αλλά και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις αλλαγές στην παιδική προστασία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στις δύο βασικές μεταρρυθμίσεις που έρχονται στην παιδική προστασία. Η πρώτη αφορά στο ότι, «οποιοσδήποτε έχει καταδικαστεί για προσβολή γενετήσιας δεν θα μπορεί να εργάζεται από εδώ και στο εξής σε όποια δομή έχει να κάνει με την παιδική προστασία». Δεύτερον, «ορίζεται υπεύθυνος για συζήτηση με τα παιδιά και τις οικογένειές τους μέσα στις δομές παιδικής προστασίας».

Σχετικά με το ζήτημα του μη ανοίγματος των βρεφονηπιακών σταθμών, ξεκαθάρισε ότι είναι θέμα της Επιτροπής. «Αν επέλεγα, θα επέλεγα να μην υπάρχει πανδημία, όμως η κυβέρνηση έχει επιλέξει να έχει τον πρώτο λόγο η Επιτροπή», είπε και εξήγησε το σκεπτικό των Λοιμωξιολόγων σχετικά με το ότι, «οι μεταλλάξεις είναι τέτοιες που δεν προστατεύονται τα παιδιά των βρεφονηπιακών. Δεν μπορείς να βάλεις μάσκα σε ένα μωρό 6 μηνών. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε τεστ. Οι μεταλλάξεις μεταφέρονται από τα παιδιά. Η Επιτροπή ζήτησε υπομονή δύο εβδομάδων», είπε και εξήγησε πως οι δύο αυτές εβδομάδες είναι ώστε, «να δουν σε αυτήν την περίοδο κατά πόσο έχει διεισδύσει ο ιός στην κοινωνία, δεδομένων του ανοίγματος των σχολείων και του λιανεμπορίου».

