Πολιτική

Νομοσχέδιο για ζώα συντροφιάς: οι άξονες και οι στόχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία για τα ζώα συντροφιάς. Τι προβλέπει και ποιοι οι άξονες πάνω στους οποίους αρθρώνεται.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε χθες το βράδυ η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ»». Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, μία ακόμη προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται πράξη: «Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο».

Το νομοσχέδιο αποβλέπει στη θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, φιλοζωικών οργανώσεων και πολιτών, για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ζώων συντροφιάς και την προστασία των αδέσποτων ζώων. Έτσι, δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοίκηση, για πρώτη φορά, εντάσσονται σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σε επίπεδο Δήμων, καθώς και ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του Συνηγόρου του Πολίτη και των Φιλοζωικών Οργανώσεων, ώστε η εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία των ζώων συντροφιάς να μη μείνει κενό γράμμα.

Παράλληλα, διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης ζώων, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις, ενώ αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις. Τέλος, προβλέπονται εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης όσων συμμετέχουν στην προσπάθεια για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Το Σχέδιο Νόμου που θέτουμε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση αφορά σχεδόν κάθε νοικοκυριό, καθώς ένας στους δύο Έλληνες έχει στο σπίτι του κάποιο κατοικίδιο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πλέγμα παρεμβάσεων για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, με το οποίο κάνουμε πράξη μία προεκλογική μας δέσμευση: «κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο». Καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη δημόσια διαβούλευση.»

Αναλυτικά, οι 10 άξονες γύρω από τους οποίους αρθρώνεται το νομοσχέδιο αυτό είναι:

Οι “Πέντε Ελευθερίες των Ζώων” : Περιλαμβάνονται πλέον ρητά στον νόμο οι 5 διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες των ζώων. Η Ελλάδα αποκτά Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς : Δεσποζόμενα και αδέσποτα, ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι, εκτροφείς, καταφύγια και η Δημόσια Διοίκηση, για πρώτη φορά, σε μια ενιαία επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας. Ηλεκτρονικό βιβλιάριο : Τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό φάκελο υγείας μέσω του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Υπεύθυνη ιδιοκτησία : Περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. Διεύρυνση της έννοιας της κακοποίησης ζώου : Διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί κακοποίησης, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες παραβάσεις και αυστηροποιούνται τα υπάρχοντα πρόστιμα για σημαντικές παραβάσεις. Πρόγραμμα «Άργος» – πόροι & υποχρεώσεις Δήμων : Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων από κάθε Δήμο. Παράλληλα, εξασφαλίζουμε τους αναγκαίους πόρους και τις διαδικασίες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Στήριξη και κίνητρα στους πολίτες – ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς : Θέσπιση κινήτρων από τους Δήμους, ώστε οι πολίτες – ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδιά τους. Πλαίσιο Εποπτείας : Θεσπίζεται ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πλαίσιο εποπτείας, με τη συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων της ΚΕΔΕ, του Συνηγόρου του Πολίτη και των Φιλοζωικών Οργανώσεων. Βελτίωση της Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς : Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δράσεις σε τοπικές και εκπαιδευτικές κοινότητες. Εθνική Γραμμή Καταγγελιών : Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής και 5ψήφιου αριθμού καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης ζώων και κάθε παράβαση του νομικού πλαισίου για την προστασία των ζώων συντροφιάς.