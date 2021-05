Αθλητικά

Super League - play off: “Τελικός” στη Λεωφόρο

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των Play Off αλλά και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Play Out.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ «παίζουν» το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο της σεζόν στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε ένα παιχνίδι που μοιάζει με τελικό για τις δυο ομάδες. Νωρίτερα, επίσης για την 8η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται στην Τούμπα με έπαθλο τη δεύτερη θέση ενώ αδιάφορο βαθμολογικά είναι το ματς στην Τρίπολη.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός περιμένει καρτερικά την ολοκλήρωση των αγώνων κατάταξης, με τον Πέδρο Μαρτίνς να χρησιμοποιεί νέους παίκτες και σχήματα, κρατώντας άπαντες σε εγρήγορση ενόψει του τελικού του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (22 Μαΐου, Ολυμπιακό Στάδιο). Από την άλλη, ο Αστέρας του Μίλαν Ράσταβατς, παρότι δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, «χτυπάει» όλα τα παιχνίδια. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο φορμαρισμένος ΠΑΟΚ περιμένει τον Άρη για να «σφραγίσει» και τη δεύτερη θέση, μετά από το εισιτήριο για το Conference League, με τους «κίτρινους» να παίζουν και για το γόητρο μα και για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για τρίτη διαδοχική χρονιά. Στη Λεωφόρο, τέλος, ο Παναθηναϊκός μοιάζει σε καλύτερη κατάσταση από την ΑΕΚ και με νίκη θα αποκτήσει προβάδισμα για την τέταρτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη.

Μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή το Σάββατο (8/5) και με κοινή ώρα έναρξης (19:30), θα διεξαχθεί η 6η αγωνιστική των Play Out. ΟΦΗ και Παναιτωλικός βρίσκονται σε εμφανώς ευνοϊκότερη θέση από την ουραγό ΑΕΛ που ακόμη κι αν κερδίσει το ντέρμπι της Θεσσαλίας με τον Βόλο, θα χρειαστεί και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να σώσει την κατηγορία. Ειδικά από τη στιγμή που ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον άνετο Ατρόμητο και ο ΟΦΗ φιλοξενείται από την αδιάφορη Λαμία, τα πράγματα για τους «βυσσινί» φαντάζουν δύσκολα. Η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Απόλλωνα Σμύρνης – που δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον – αναβλήθηκε καθώς υπήρξαν κρούσματα κορονοϊού στον «Άγιαξ της Ηπείρου».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των Play Off της Super League:

Κυριακή 9 Μαΐου 2021

15:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Άρης (NS1)

17:15 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (NS2)

19:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (NS1)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Play Out της Super League:

Σάββατο 8 Μαΐου

19:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – ΑΕΛ (NS2)

19:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Ατρόμητος (NS4)

19:30 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία – ΟΦΗ (NS3)

ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλων Σμύρνης (αναβολή λόγω Covid-19)

