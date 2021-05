Life

Ο Κρατερός Κατσούλης στο “Πρωινό” μετά το τέλος από την “Φωλιά των Κου Κου” (βίντεο)

Οι πρώτες δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα βήματα του στην τηλεόραση, μετά το “διαζύγιο” με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Το θέατρο έχει λείψει από όλους τους ηθοποιούς και όλους τους θεατές στην Ελλάδα, χωρίς να προσπαθήσουν να μας περιορίσουν. Εκτός από το οικονομικό θέμα που δημιούργησε, υπάρχει και ένα θέμα για την Τέχνη που προσφέρει τόσα πολλά», είπε μιλώντας στο «Πρωινό» ο Κρατερός Κατσούλης.

Αναφερόμενος στον τερματισμό της παρουσίασης της τηλεοπτικής εκπομπής «Στη φωλιά των Κου Κου» στο Star, μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησης του και ουσιαστικά της τελευταίας εκπομπής που παρουσίασε, ο Κρατερός Κατσούλης είπε «σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα, όμως έφαγα πρωινό με τα παιδιά μου και τις δουλειές που θα έκανα μετά την εκπομπή κανονικά, τις έκαναν λίγο νωρίτερα. Άρα, άρχισα να βλέπω κάποια διαφορά».

«Ήταν μια απόφαση που έπρεπε να ληφθεί για να συμμετέχω στην ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» που ξεκινά τον Ιούνιο. Οι ανάγκες μιας καθημερινής εκπομπής είναι συγκεκριμένες και έντονες. Δεν μπορείς να ξενυχτάς, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και από αυτά που κόπηκαν είναι και η υποκριτική. Προσπάθησα να κάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν ήταν όπως έπρεπε», ανέφερε ο Κρατερός Κατσούλης.

Για την συγκίνηση της συζύγου και συμπαρουσιάστριας του, Κατερίνας Καραβάτου και των συνεργατών του, είπε ότι «είναι φυσικό να υπάρξει, καθώς είμαστε μαζί τέσσερα χρόνια και έχουν δημιουργηθεί ανθρώπινες σχέσεις».

Ο Κρατερός Κατσούλης συμπλήρωσε πάντως στο «Πρωινό» ότι «δεν έχει διακοπεί η συναισθηματική σχέση μου με την εκπομπή ούτε η σχέση μου με το Star για να κάνω κάτι άλλο, αλλά από την πρωινή ζώνη, έχω τελειώσει».





