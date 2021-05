Παράξενα

Λίμνη Πλαστήρα: η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο θα υψωθεί με αερόστατο

Η ελληνική σημαία θα υψωθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης των αγώνων για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο θα υψωθεί με αερόστατο στις 7:00 μ.μ. το απόγευμα της Κυριακής του Θωμά, στον παραλίμνιο χώρο κάτω από το γήπεδο της Πεζούλας (λίγο πριν από την πλαζ), στη λίμνη Πλαστήρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης των αγώνων για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, με τη «Γιορτή της Σημαίας».

Για την επιλογή της μεγαλύτερης σημαίας και του αερόστατου, σύμφωνα με όσα δηλώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος του δήμου Λίμνης Πλαστήρα κ. Παναγιώτης Νάνος, αυτή έγινε διότι θέλουμε να αναδείξουμε το μέγεθος της ελληνικής ψυχής, αλλά και να αναδείξουμε μια νέα δυναμική δραστηριότητα. Στόχος μας, προσθέτει, είναι σε λίγα χρόνια να καταστήσουμε τη λίμνη Πλαστήρα «Καππαδοκία της Ελλάδος».

Οι εκδηλώσεις δεν έχουν εφήμερο χαρακτήρα, αλλά στοχεύουν στο Μέλλον. Για εμάς η Μνήμη είναι θεμέλιο Προόδου και δυναμικό εργαλείο Ανάπτυξης, δεν παραλείπει επίσης να τονίσει ο δήμαρχος. Η έναρξη των εκδηλώσεων γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ύψωση της επαναστατικής σημαίας στα Άγραφα, στις 10 Μαϊου 1821 από τον Κώστα Βελή.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή στις 10.15. πμ με δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες των εθνικών αγώνων, στον Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Μορφοβουνίου. Ακολουθεί ομιλία του δημάρχου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, χαιρετισμός επισήμων και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων. Έπειτα θα ξεκινήσει πομπή με επικεφαλής την προ- επαναστατική σημαία των Αγράφων, την οποία είχαν ως σύμβολο οι κλέφτες των Αγράφων από τις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα, μέχρι την Επανάσταση του 1821. Η σημαία θα υψωθεί στην ιστορική τοποθεσία «Στεφάνι» Μορφοβουνίου, όπου ο Καραϊσκάκης είχε μόνιμο καραούλι, για να παρακολουθεί τις κινήσεις των Οθωμανών. Πρόκειται για συμβολική εγκατάσταση του πρώτου έργου στο υπό δημιουργία πάρκου ιστορικής μνήμης, το οποίο θα λειτουργήσει ως Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την επωνυμία «Χωρο- χρόνου 'Αγραφον».

Το προτεινόμενο έργο έχει εγκριθεί από την «Επιτροπή 2021» και εκκρεμεί η ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ξεκινάμε συμβολικά, δηλώνει επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Νάνος, με την τοποθέτηση μιας επαναστατικής σημαίας των Αγράφων, η οποία ανέμιζε από τα 1630 περίπου μέχρι το 1821. Αναδεικνύουμε την Ιστορία των ανυπότακτων Αγράφων, εξηγεί, τα οποία δεν γνώρισαν ποτέ σκλαβιά και κατοχή. Θυμίζουμε ότι αυτά τα περήφανα βουνά, αποτέλεσαν την εθνική κιβωτό μνήμης και Ελευθερίας, αλλά τόπο γέννησης αντρών όπως ο Κατσαντώνης και ο Καραϊσκάκης και χιλιάδων άλλων πολεμιστών. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Εμπορικό και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Φωτό: Παναγιώτης Νάνος

