Γαλακτομπούρεκο από τον Πέτρο Συρίγο

Η συνταγή για το λατρεμένο σιροπιαστό γαλακτομπούρεκο και τα “μυστικά” του Πέτρου Συρίγου για την κρέμα, το άρωμα και το σιρόπιασμα.

Η μυρωδιά του ταψιού που βγαίνει από τον φούρνο, ο ήχος από το τραγανό φύλλο που σπάει, η αφράτη και ευωδιαστή κρέμα που μαγεύει τις αισθήσεις, δεν μπορεί παρά να αφορούν το αγαπημένο γαλακτομπούρεκο.

Ο Πέτρος Συρίγος ετοίμασε το ξεχωριστό γλυκό στην κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”, δίνοντας συμβουλές σε όσους επιχειρήσουν να το φτιάξουν τόσο για την ακρίβεια στις ποσότητες των υλικών, όσο και για το ιδανικό σιρόπιασμα του γαλακτομπούρεκου, αλλά και για το φύλλο που ο ίδιος προτιμά, εξηγώντας και το γιατί.

Η συνταγή για γαλακτομπούρεκο από τον Πέτρο Συρίγο:

