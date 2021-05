Κοινωνία

Επιδειξίας στην Νέα Σμύρνη: νέα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά πέντε γυναίκες έχουν καταγγείλει ανάρμοστη συμπεριφορά από τον 22χρονο, ο οποίος πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 22χρονος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως φερόμενος δράστης του περιστατικού στη Νέα Σμύρνη, όπου νεαρή γυναίκα καταγγέλλει ότι την ακολούθησε μέχρι το σπίτι της τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Μάλιστα, στο βίντεο το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας ο νεαρός έχει καταγραφεί να έχει τα γεννητικά του όργανα έξω.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σύμφωνα με τις πληροφορίες ο συγκεκριμένος νεαρός έχει ταυτοποιηθεί για ακόμα τρία παρόμοια περιστατικά στη Καλλιθέα, τη Νέα Σμύρνη και την Ακρόπολη.

Ο νεαρός, φοιτητής της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, έχει παραμείνει αμίλητος και το μόνο που φέρεται να είπε στην αστυνομία όταν συνελήφθη είναι ότι έχει ένα βίτσιο όταν βλέπει ωραίες κοπέλες να θέλει τις πλησιάσει. Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης ερευνούν το ενδεχόμενο να εντόπιζε ακόμη και μέσω Facebook και Instagram τα θύματα του.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι υπάρχει και πέμπτη καταγγελία στα γραφεία της αστυνομίας. Πρόκειται για μια 27χρονη από την Κύπρο η οποία μέσω email ενημέρωσε τις Αρχές. Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει αναγνώρισε στο βίντεο τον 22χρονο, ο οποίος είχε προβεί σε παρόμοιες πράξεις προς το πρόσωπο της τον Αύγουστο στη Καλλιθέα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι την πλησίασε και αφού αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της, έφυγε ατάραχος και χάθηκε στα στενά της περιοχής.

Νωρίτερα, για τον εφιάλτη που έζησε μίλησε στον ΑΝΤ1 η 25χρονη κοπέλα από τη Νέα Σμύρνη. «Περπατούσα παράλληλα με το τραμ. Ήταν στον απέναντι δρόμο. Δεν μου μίλησε καθόλου. Απλά με ακολούθησε. Δεν επιτάχυνα, πήγαινα κανονικά και απλά κοιτούσα πίσω μου για να δω άμα είναι από πίσω μου ακόμα. Σε κάποια φάση τον έχασα και απλά μπήκα στην πολυκατοικία μου και τον αισθάνθηκα πίσω μου για αυτό κιόλας έκανα αυτές τις κινήσεις που έκανα» δήλωσε η κοπέλα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".





Ειδήσεις σήμερα:

Σταμπουλίδης: click away και click inside τέλος στις 14 Μαΐου

Ενδιάμεσες εκπτώσεις με ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή

Μητσοτάκης για ζώα συντροφιάς: η προστασία τους είναι θέμα πολιτισμού (βίντεο)