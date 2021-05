Life

“Άγριες Μέλισσες: ο Λεωνίδας Κακούρης στο “Πρωινό” με spoiler για τον τρίτο κύκλο (βίντεο)

Τι λέει ο πρωταγωνιστής της αγαπημένης σειράς εποχής για το «αιματοβαμμένο» τέλος του β΄ κύκλου και τι είπε ότι περιμένει για τον «Δούκα Σεβαστό».

Απόσπασμα από το βιβλίο της Μελίνας Τσαμπάνη, «Άγριες Μέλισσες - Το πρώτο πέταγμα», στο οποίο περιγράφονται όσα προηγήθηκαν μέχρι να ξεκινήσει η υπόθεση της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1 που λατρεύεται από το κοινό, διάβασε στο «Πρωινό» ο πρωταγωνιστής της σειράς, Λεωνίδας Κακούρης.

«Κάτι που γίνεται επαναλαμβανόμενα, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι δεν θα ξαναγίνει», είπε ο Λεωνίδας Κακούρης στο «Πρωινό» αναφορικά με τον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες» και τον Δούκα Σεβαστό, λέγοντας «θα ήθελα και εγώ ο Δούκας κάποια στιγμή να καταλάβει τα λάθη του».

Αναφερόμενος στα spoiler για την εξέλιξη της σειράς, είπε ότι κι εκείνος περιμένει βάσει της υπόθεσης που διαδραματίζεται «ο δεύτερος κύκλος να κλείσει βαμμένος στο αίμα». Όπως είπε, «οι σκηνές των τελευταίων επεισοδίων είναι δυνατές και απαιτητικές, απαιτούν συγκέντρωση και προσοχή, αλλά αυτό είναι ευχάριστο όταν έχει «υλικό» για να γυρίσεις».

Όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» «ο τρίτος κύκλος θα είναι σε ένα διαφορετικό πεδίο, πιο πολιτικό, που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς πλέον ο χρόνος περνά, θα βρεθούμε στα χρόνια της Χούντας» και όπως επεσήμανε με νόημα για την εξέλιξη της σειράς «πολλοί άνθρωποι θα μπουν στην φυλακή και άλλοι θα βγουν».

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Άγριες Μέλισσες» είπε ότι ο κόσμος εξακολουθεί να δείχνει την αγάπη του για την σειρά, οι συντελεστές της οποίας έχουν καταφέρει μετά από εκατοντάδες επεισόδια να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.





