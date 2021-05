Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: φονική ενέδρα σε επιχειρηματία

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της συζύγου του δέχθηκε καταιγισμό πυρών στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου ο επιχειρηματίας.

Νεκρός έπεσε επιχειρηματίας που του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου στο κέντρο της Ζακύνθου.

Ο επιχειρηματίας είχε επαγγελματικό ραντεβού σε γραφείο της πόλης της Ζακύνθου.

Ξαφνικά οι δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο γραφείο με αυτόματα όπλα και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον άτυχο επιχειρηματία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας από τους δράστες του έδωσε και τη χαριστική βολή.

Από τα πυρά, ελαφρά τραυματισμένος είναι ο ένας από τους ιδιοκτήτες του γραφείου, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Πρόκειται για τον ξενοδόχο που ένα χρόνο πριν είχε χάσει την 37χρονη γυναίκα του, συνεπιβάτη στο μηχανάκι που εκείνος οδηγούσε. Τότε, είχε γλιτώσει με τραύματα και πολυήμερη νοσηλεία.

