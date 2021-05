Life

Ρώμας στο “Πρωινό”: “Το Καφέ της Χαράς” έκλεισε τον κύκλο του - Θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος Χαλανδρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Χάρης Ρώμας για τον ΑΝΤ1 και τα επόμενα βήματα στην τηλεόραση, τον Γιώργο Πατούλη και τις αιτιάσεις της Μαρίνας, αλλά και τις πολιτικές βλέψεις του.

«“Το Καφέ της Χαράς” είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ζωή μου και κατάφερε, με τον κύκλο αυτόν μετά από τόσα χρόνια, να είναι όλοι ευχαριστημένοι και οι τηλεθεατές και εμείς και οι διαφημιστές. Κλείνει η ιστορία του “Καφέ της Χαράς” και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν αισθάνομαι ότι έκλεισε κανένας κύκλος», είπε ο Χάρης Ρώμας στο «Πρωινό», λίγες ώρες μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, όπως είπε, «Έχουν έρθει πάνω από χίλια μηνύματα που ζητούν να συνεχίσουμε την σειρά και μας δίνουν και προτάσεις για το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι ιστορίες, όμως εγώ έχω βάλει τελεία σε αυτό. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που μας κάνουν τις προτάσεις τους, έχω την πεποίθηση ότι οι ίδιοι θα έλεγαν “έλα μωρέ, το τραβάνε από τα μαλλιά”».

«Είχαμε κάνει κάποια στιγμή παλαιότερα την συζήτηση, αν μπορεί να γίνει κάποιος τρίτος κύκλος για “Το Καφέ της Χαράς”, με 13 επεισόδια μέχρι τα Χριστούγεννα, όμως δεν πρόκειται αυτό να γίνει», είπε ακόμη ο Χάρης Ρώμας.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος ανέφερε ακόμη ότι το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα θα γίνει σε άλλον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά όχι άμεσα, καθώς όπως είπε και ο ίδιος και η Άννα Χατζησοφιά, με την οποία συγγράφουν και συνυπογράφουν τα έργα τους, είναι της παλιάς σχολής και γράφουν αργά.

Ο Χάρης Ρώμας σημείωσε ότι «είμαι παιδί του ΑΝΤ1 και άνθρωπος της Τέχνης και Τέχνη δεν είναι μόνο το θέατρο, είναι και η τηλεόραση που εγώ την έχω απενοχοποιήσει,. Κάναμε πολύ καλά την δουλειά μας θαρρώ, όπως και ο Λεωνίδας Κακούρης που άκουσα πριν λίγο στην εκπομπή, με τις «Άγριες Μέλισσες», όπου και εκεί οι άνθρωποι κάνουν Τέχνη».

Όπως τόνισε ο Χάρης Ρώμας, δεν έχει πρωταγωνιστήσει ποτέ σε έργο άλλου σεναριογράφου, ωστόσο θα τον ενδιέφερε μια πρόταση πχ. από τις «Άγριες Μέλισσες» ή να παίξει έναν ρόλο του «κακού» ή πιο δραματικό.

Για την Μαρίνα και τον Γιώργο Πατούλη

Με αφορμή την στενή του σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, λόγω και της θέσης τους ως επικεφαλής του τομέα πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, λέγοντας ότι το ενδιαφέρον του Γιώργου Πατούλη για την ασθένεια της εν διαστάσει συζύγου του μπορεί να έχει επιδειχθεί όχι με την φυσική παρουσία του, αλλά με την επικοινωνία του με γιατρούς και με την ιδιότητα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και με την κατεύθυνση για τις ιατρικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Αφού ανέφερε ότι είναι στο πλευρό του Γιώργου Πατούλη, με τον οποίο είναι φίλος από πολλά χρόνια, είπε ότι το σημαντικότερο στην όλη υπόθεση είναι πως το παιδί τους έχει υποστεί μπούλινγκ και πρέπει να προστατευθεί.

Υποψήφιος Δήμαρχος Χαλανδρίου

Σε ότι αφορά το μέλλον του στην πολιτική, ο Χάρης Ρώμας είπε ότι για την εκλογή του στην Περιφέρεια Αττικής δεν υπήρξε στήριξη από κανένα κομματικό μηχανισμό, αλλά αυτόνομη κάθοδος με τον συνδυασμό του Γιώργου Πατούλη και ανακοίνωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι «θα υπάρξει επόμενο βήμα στην Αυτοδιοίκηση, το έχω σκεφθεί και το έχω αποφασίσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφήσω την δουλειά μου», ενώ μετά από πιεστικές ερωτήσεις του Γιώργου Λιάγκα, εμμέσως παραδέχθηκε ότι μετά την τηλεοπτική θητεία του ως δήμαρχος στο Κολοκοτρωνίτσι θα θέσει υποψηφιότητα και θα επιδιώξει να εκλεγεί Δήμαρχος Χαλανδρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για ζώα συντροφιάς: η προστασία τους είναι θέμα πολιτισμού (βίντεο)

Σταμπουλίδης: click away και click inside τέλος στις 14 Μαΐου

Ενδιάμεσες εκπτώσεις με ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή