Κορονοϊός: Η Γερμανία “ανέκοψε” το τρίτο κύμα

Ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας για την πορεία των κρουσμάτων και το τρίτο κύμα της πανδημίας.

Το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού φαίνεται να έχει ανακοπεί, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, καθώς τα περιοριστικά μέτρα και η επιτάχυνση της εμβολιαστικής εκστρατείας συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων της covid-19.

“Επιβεβαιώνεται η τάση των τελευταίων εβδομάδων. Το τρίτο κύμα φαίνεται να έχει ανακοπεί”, επεσήμανε ο Σπαν στη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσής του για τη διαχείριση της πανδημίας. "Ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε εκ νέου, αλλά εξακολουθεί να παραμένει σε αυξημένα επίπεδα", πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ινστιτούτου Ρόμπερκ Κοχ (RKI), ο Λόταρ Βίλερ, σημείωσε ότι "από τα τέλη Απριλίου ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζει ελαφρά μείωση" σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και εξέφρασε την ελπίδα η Γερμανία να μπορέσει σύντομα να θέσει υπό έλεγχο την covid-19.

Το ποσοστό των νέων μολύνσεων "δεν μειώνεται παντού με την ίδια ταχύτητα, αλλά μειώνεται", εξήγησε ο Βίλερ, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά των Γερμανών, που περιόρισαν τις κοινωνικές τους επαφές, συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της εικόνας.

Ποσοστό 31,5% του πληθυσμού της χώρας (περισσότερα από 26 εκατομμύρια) έχει λάβει μία δόση εμβολίου κατά της covid-19, ενώ 900.000 εμβολιάστηκαν μόνο χθες Πέμπτη, υπογράμμισε ο Σπαν. Εξάλλου περίπου 7,3 εκατομμύρια Γερμανοί έχουν λάβει και τις δύο δόσεις.

Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η εκστρατεία ανοσοποίησης ο Γερμανός υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της covid-19 θα χορηγείται σε όλους όσοι το επιθυμούν, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση που περιόριζε τη χρήση του σκευάσματος αυτού στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου εμφάνισης θρομβώσεων.

Η ανακοίνωση του Σπαν έγινε αφού αρκετά ομόσπονδα κρατίδια στη Γερμανία αποφάσισαν να επιτρέψουν σε όλους τους ενήλικες να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca αφού συμβουλευθούν τον γιατρό τους.

“Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η προσφορά είναι ελκυστική για όσους υπό άλλες συνθήκες δεν θα εμβολιάζονταν τόσο γρήγορα”, εξήγησε ο Σπαν, ενώ πρόσθεσε ότι 1 εκατομμύριο δόσεις του AstraZeneca θα παραδοθούν σε ιατρεία την επόμενη εβδομάδα.

Συνολικά στη Γερμανία έχουν καταγραφεί 3.491.988 κρούσματα covid-19 και σχεδόν 85.000 νεκροί.

