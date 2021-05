Κοινωνία

Lockdown: προς νέα άρση μέτρων - πότε ανοίγουν θέατρα, μουσεία και σινεμά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αποφασίζει σήμερα τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα μουσείων, κινηματογράφων, θεάτρων και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επιστροφή στην κανονικότητα. Σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας αποφασίζει για την επόμενη φάση ανοίγματος δραστηριοτήτων.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει να οριστούν ημερομηνίες για το άνοιγμα του πολιτισμού. Το σχέδιο περιλαμβάνει άνοιγμα Μουσείων στις 14 Μαΐου, θερινών σινεμά στις 21 Μαΐου και θεάτρων και συναυλιακών χώρων είτε στις 28 Μαΐου είτε την 1η Ιουνίου.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η επέκταση του ωραρίου μετά τις 11:00 μ.μ. Ως προς τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, οι γονείς θα πρέπει να κάνουν υπομονή τουλάχιστον για δύο εβδομάδες ακόμα.

Την ίδια ώρα πάντως οι επαγγελματίες στις παραλίες ετοιμάζονται, καθώς αύριο Σάββατο επαναλειτουργούν οι οργανωμένες πλαζ. Το πιθανότερο σενάριο είναι οι να ανοίξουν με τα ίδια μέτρα που υπάρχουν και στην εστίαση, δηλαδή να υπάρχουν αποστάσεις, αλλά χωρίς μουσική.

Από το Σάββατο αυξάνεται και ο αριθμός επιτρεπόμενων πελατών στα μεγάλα καταστήματα άνω των 500 τ.μ σε ένα άτομο ανά 50τμ πάντα με τα γνωστά μας sms.

Στις 10 Μαΐου ανοίγουν τα δικαστήρια, τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών που σχετίζονται με εξετάσεις και στις 17 Μαΐου επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολλέγια καθώς και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Οριστικό αντίο πάντως στους περισσότερους περιορισμούς θα πούμε στις 15 Μαΐου, όταν και ανοίγει ο τουρισμός και θα επιτραπούν και οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Αύτη είναι και η ημερομηνία “κλειδί” όπου θα καταργηθούν τα sms.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Γάζωζαν τον επιχειρηματία με καλάσνικοφ

Ελευθερούπολη: βρέθηκε η σορός που εκλάπη από νεκροταφείο

Ενδιάμεσες εκπτώσεις με ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή