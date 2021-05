Life

Μπιγιονσέ: η αποκάλυψη στην Βικτόρια Μπέκαμ για τις Spice Girls

Το σύνθημα "Κορίτσια εν δράσει!" εμπνέει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Beyoncé!

Η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τη γνωριμία της πριν από μερικά χρόνια με την τραγουδίστρια Beyonce ή Queen Bey και τη συζήτηση που είχαν για το επιτυχημένο βρετανικό γυναικείο συγκρότημα Spice Girls.

«Γνώρισα τη Beyonce πριν από μερικά χρόνια και πραγματικά μου είπε: «Οι Spice Girls με ενέπνευσαν και με έκαναν να θέλω να κάνω αυτό που κάνω, με έκαναν υπερήφανη που είμαι κορίτσι και περήφανη για το ποια είμαι».

Η 47χρονη σχεδιάστρια μόδας, πρώην μέλος των Spice Girls έκανε τις αποκαλύψεις για τη συνάντησή της με την τραγουδίστρια της ποπ και R&B στο podcast «Breaking Beauty» της Dear Media.

«Και όταν κάποια, όπως η Beyonce, που είναι τέτοιο ίνδαλμα και είναι τόσο ισχυρή γυναίκα, λέει ότι εμπνεύστηκε από τις Spice Girls, νομίζω ότι αυτο σημαίνει κάτι» τόνισε η Βικτόρια Μπέκαμ.

Η Μπέκαμ έγινε γνωστή ως Posh Spice, των Spice Girls καθορίζοντας σημαντικές τάσεις της δεκαετίας του '90 με το alter ego της που ακολουθούσε πιστά τη μόδα.

«Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο ντρέπομαι» είπε η Βικτόρια Μπέκαμ για το στυλ της τα προηγούμενα χρόνια. «Μας βλέπω και με κάνει να χαμογελάω γιατί δεν μας ένοιαζε. Είτε ήταν μόδα ή ομορφιά, δεν μας ενδιέφερε. Φορούσαμε αυτό που μας έκανε να νιώθουμε καλά. Δεν ανησυχούσαμε αν είναι το πιο καινούριο ή το πιο ωραίο. Θέσαμε τάσεις γιατί δεν υπήρχε φόβος» σημείωσε.

Μία τάση στην οποία δεν συμμετείχε η Μπέκαμ ήταν οι μπότες με μεγάλες πλατφόρμες, αλλά επωφελήθηκε από αυτή την εμφάνισή τους. Τα άλλα μέλη του συγκροτήματος Mel B (Μέλανι Μπράουν), Έμα Μπάντον, Τζέρι Χάλιγουελ και Μέλανι Τσίσολμ βοήθησαν στη χρηματοδότηση του δικού της στυλ.

«Λειτούργησε υπέρ μου το γεγονός ότι τα κορίτσια φορούσαν αυτά τις μπότες, γιατί τις έστελναν δωρεάν, καθώς δεν ήταν τόσο ακριβές, οπότε ήταν μεγαλύτερος ο προϋπολογισμός για μένα για να έχω τα Tom Ford, Gucci τακούνια στιλέτο, με τα οποία η Posh συνήθιζε να τριγυρίζει» είπε.

