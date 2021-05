Πολιτική

Κορονοϊός - πατέντες εμβολίων: συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα

Τι αναφέρουν για την πρόταση Τσίπρα πηγές του Μαξίμου. Τι απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για "γερμανική ασυδοσία" κάνει λόγο η Ελληνική Λύση.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλείται να αποφασίσει για την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, σχετικά με την απελεύθερωση της πατέντας για τα εμβόλια κατά του κορονοϊου. Διχασμένη παραμένει πάντως η Ευρώπη για το θέμα, ενώ η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φαρμακοπαραγωγών υποστηρίζει πώς θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στο μέλλον.

Την ίδια ώρα, καλά κρατεί η πολιτική σύγκρουση στην Ελλάδα για την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εμβολίων κατά της Covid-19, την οποία εμφανίστηκε θετικά διακείμενη να συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγές της κυβέρνησης αναφέρουν ότι η πρόταση που είχε καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας ήταν κοντόφθαλμη, αποσκοπούσε στην απαλλοτρίωση των πατεντών και στην παραγωγή τους στην Ελλάδα. Σε αντίστιξη παραθέτουν την πρόταση Μητσοτάκη να γίνει παγκόσμιο αγαθό το εμβόλιο και επισήμαιναν ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας και άλλο αυτό που προτείνει ο πρόεδρος Μπάιντεν. Δηλαδή σε αντάλλαγμα να δοθούν είτε χρηματοδότηση στις φαρμακοβιομηχανίες, είτε π.χ. μία ευνοϊκή νομοθεσία για να ανοίξουν τις πατέντες και να προωθηθούν εμβόλια στις χώρες του τρίτου κόσμου και όπου υπάρχει ανάγκη, όπως η Βραζιλία.

«Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε, εν ονόματι της εικόνας του, να υποβαθμίσει ένα κρίσιμο για τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων θέμα, όπως αυτό με τις πατέντες των εμβολίων, στη γελοιότητα του "αυτές είναι οι αρχές μου και αν δεν σας αρέσουν, εντάξει, έχω και άλλες", όπως έλεγε και ο Γκράουτσο Μαρξ». Αυτό αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του που σημοδιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών. «Σε ό,τι με αφορά, δεν έχει κανένα νόημα αυτού του είδους το θέατρο σκιών», συνεχίζει ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «όταν άνθρωποι πεθαίνουν επειδή οι πολυεθνικές του φαρμάκου προτάσσουν τα κέρδη τους, το δίλημμα δεν είναι ποιος είπε πρώτος τι -γνωριζόμαστε εξάλλου καλά όλοι σ' αυτόν τον τόπο- αλλά το πώς μπορεί στην πράξη η στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν να αξιοποιηθεί για να σωθούν ανθρώπινες ζωές».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την ανάγκη η ελληνική κυβέρνηση «έστω και τώρα» να κάνει «ακριβώς ό,τι χλεύαζε εδώ και πέντε μήνες». «Να πάρει, επιτέλους, την πρωτοβουλία και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να πάψει η Ευρώπη να κρύβει πίσω από πατέντες την ευθύνη της για τη σημερινή τραγωδία», σημειώνει. «Οι συντηρητικοί Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους και ο κύριος Μητσοτάκης, οφείλουν να κατανοήσουν πως όταν το νέο προβάλλει επιτακτικά, αυτοί δεν μπορούν να πορεύονται με το παλιό και τις αξίες του. Γιατί κάτι τέτοιο έχει τεράστιο κόστος για τους λαούς», επισημαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Η πανδημία αποτελεί ιστορική τομή. Και μια ιστορική τομή είναι η κατάργηση της πνευματικής ιδιοκτησίας για το αγαθό του εμβολίου. Μια ιστορική τομή που έχουμε χρέος να ακολουθήσουμε. Γιατί, όπως απάντησε ο Τζόνας Σολκ, ο άνθρωπος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, όταν τον ρώτησαν σε ποιον ανήκει η πατέντα του εμβολίου που ανακάλυψε: Στους ανθρώπους ανήκει. Δεν υπάρχει πατέντα. Μπορείς να πατεντάρεις τον ήλιο;», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, είπε μεταξύ άλλων ότι «την συζήτηση είχαν πρώτοι ανοίξει οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές από την άνοιξη του 2020. Ήδη από τον Απρίλιο του 2020 το Κίνημα Αλλαγής, η Πρόεδρος, Φώφη Γεννηματά και άλλα στελέχη είχαν ζητήσει να θεωρηθεί δημόσιο αγαθό η πατέντα των εμβολίων. Το μείζον είναι αν η πρόταση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και να εφαρμοστεί, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συντριπτικά τον ιό, να έχουμε περισσότερα εμβόλια και να δώσουμε τη δυνατότητα ειδικά στις φτωχότερες χώρες να επωφεληθούν θετικά από αυτό. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι για να υλοποιηθούν μεγάλες προτάσεις πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα και ουσιαστικά για να υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης, ανάλυσης των επιχειρημάτων και άμεσης λήψης αποφάσεων».

Συμπλήρωσε ότι «το ζήτημα στην Ελλάδα τέθηκε, ως είθισται, υπό το πρίσμα εσωτερικών – κομματικών αντεγκλήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ έχουν μια εκπληκτική ικανότητα να μετατρέπουν ζητήματα παγκόσμιας σημασίας και συμβολισμού σε μικροκομματική σύγκρουση και σε άχρηστη αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση, είναι ένα μείζον πρόβλημα της σύγχρονης πολιτικής μας ζωής ακόμα και μπροστά σε εξαιρετικά σπουδαία και ανθρωπιστικά ζητήματα όπως η διαχείριση της πανδημίας. Όσον αφορά εμάς στο Κίνημα Αλλαγής, η συζήτηση είναι ξεκάθαρη. Το ζήτημα της πανδημίας πρέπει να ενώνει δυνάμεις και να μην διχάζει για μικροκομματικά οφέλη. Είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε με τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες μας σε λύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο Αύριο για τους συμπολίτες μας».

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Ελληνική Λύση, τονίζοντας ότι την ώρα που Μπάιντεν, Πούτιν, Μακρόν αλλά και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας υποστηρίζουν την άρση της πατέντας για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, οι Γερμανοί δείχνουν πάλι το αληθινό τους πρόσωπο, υπερασπιζόμενοι τα κέρδη της Pfizer. "Υπενθυμίζουμε ότι πρώτος ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε ταχθεί υπέρ της άρσης των πατεντών, προτείνοντας μάλιστα συμπαραγωγή του Sputnik V στην Ελλάδα, από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής. Πρόταση απολύτως εφικτή, όπως προκύπτει και από την δήλωση του Ρώσου προέδρου που επιβεβαίωσε την συγκεκριμένη πρακτική, όταν η ελληνική κυβέρνηση «έτρεμε» ακόμα και στη σκέψη τέτοιου ενδεχόμενου" αναφέρει η ανακοίνωση.





