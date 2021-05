Οικονομία

Εργασιακά - 8ώρο: Κόντρα Χατζηδάκη με την αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας πυροδότησε κόντρα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Αυτοί που μιλούν για επερχόμενη κατάργηση του οκταώρου ξεχνούν ότι είμαστε κράτος-μέλος της ΕΕ. Ακόμα και να ήθελε μια κυβέρνηση να καταργήσει το οκτάωρο, το πενθήμερο και τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα, δεν μπορεί να το κάνει γιατί υπάρχει ο ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης», δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΙ για το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο και ετοιμάζεται να μπει σε δημόσια διαβούλευση.

«Όσοι τα λένε ή είναι παντελώς άσχετοι ή είναι ψεύτες χωρίς κανένα χαλινάρι» είπε χαρακτηριστικά.

Στο νομοσχέδιο θα υπάρχει ειδικό άρθρο το οποίο θα κατοχυρώνει ακόμη μια φορά το οκτάωρο, το πενθήμερο και τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα, επιβεβαίωσε ο Κ.Χατζηδάκης.

Όπως ανέφερε, όλη η συζήτηση γίνεται για το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, που είναι νόμος ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και τον οποίο, όπως σχολίασε συγκεκριμένα «πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον άγγιξε».

Ξενογιαννακοπούλου: Εμπαιγμός των εργαζομένων οι δηλώσεις Χατζηδάκη - Μητσοτάκη

«Ο κ.Χατζηδάκης, προφανώς θορυβημένος από τη χθεσινή μαζική συγκέντρωση των εργαζομένων για την Εργατική Πρωτομαγιά και την δυναμική αντίθεσή τους στο αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει, με τις σημερινές τηλεοπτικές δηλώσεις του, ξεπέρασε κάθε όριο προπαγάνδας και παραπληροφόρησης», υπογραμμίζει σε δήλωσή της η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Όπως σημειώνει «ο υπουργός Εργασίας και η κυρία Πελώνη, όλες τις προηγούμενες μέρες, κατηγορούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και συνολικά την αντιπολίτευση ότι διαδίδουν fakenews σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης». «Μόνο που τις προθέσεις αυτές ο ίδιος ο κ.Μητσοτάκης με ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ τις ανέπτυξε με σαφήνεια, και ο ίδιος ο κ.Χατζηδάκης τις επαναλαμβάνει στους συνεχείς τηλεοπτικούς μονολόγους του, προβάλλοντας την ανάγκη θέσπισης ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας τους», συμπληρώνει και τονίζει ότι «σήμερα μάλιστα έφτασε στο σημείο να μας κατηγορήσει επειδή τον έχουμε εγκαλέσει να καταστήσει υποχρεωτικές τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί, μεταξύ των οποίων και την ΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων που ανέφερε».

«Δύο τινά συμβαίνουν. Είτε ο κ. Χατζηδάκης αδυνατεί να κατανοήσει την διαφορά ανάμεσα στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με συλλογική σύμβαση σε σχέση με την ατομική σύμβαση, είτε έχει χάσει την ψυχραιμία του και εσκεμμένα παραπληροφορεί. Εάν ισχύει το πρώτο να βγει σήμερα και να δηλώσει ότι παίρνει πίσω την πρόθεσή του να θεσπίσει τις ατομικές συμβάσεις για τον χρόνο εργασίας. Εάν δεν το πράξει, είναι σαφές ότι παραπληροφορεί και διαστρέφει την πραγματικότητα, κατά την προσφιλή μέθοδο της κυβέρνησης της ΝΔ», συνεχίζει η Μ. Ξενογιαννακοπούλου και καλεί τον υπουργό Εργασίας να απαντήσει «γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές νομοθέτησε τη διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων με την πρόβλεψη εξαίρεσης από τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης επιχειρήσεων χωρίς ουσιαστικό λόγο, την κατάργηση του δικαιώματος προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία, και τώρα ετοιμάζει το τελειωτικό χτύπημα με την κατάργηση του οκταώρου και τη θέσπιση της απλήρωτης υπερωριακής εργασίας».

Επίσης, απευθύνει στον κ. Χατζηδάκη το ερώτημα «γιατί αρνείται την αναγκαία παράταση της ισχύος όλων των συλλογικών ρυθμίσεων(συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων)κάθε είδους, των οποίων η διάρκεια ισχύος ή η νομοθετική παράταση των όρων τους έληξε ή θα λήξει πριν την 30ή Ιουνίου 2021», καθώς και «γιατί δεν καθιστά υποχρεωτικές όλες τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα».

«Οι δηλώσεις του κ.Μητσοτάκη και του κ.Χατζηδάκη αποτελούν κοινωνική πρόκληση και εμπαιγμό των εργαζομένων. Υποτιμούν τη νοημοσύνη των εργαζομένων όταν ισχυρίζονται ότι η κατάργηση του οκταώρου και ο καθορισμός του χρόνου εργασίας με ατομικές συμβάσεις είναι προς όφελός τους. Προφανώς στη νεοφιλελεύθερη αντίληψη ο εργοδότης και ο εργαζόμενος είναι ισότιμοι, κάθε έννοια ρύθμισης και συλλογικής σύμβασης είναι περιττή, και η οπισθοδρόμηση στην εργασιακή ζούγκλα της φθηνής και ελαστικής εργασίας χωρίς κανόνες, δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες είναι το σχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για την κοινωνία του 21ου αιώνα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μ. Ξενογιαννακοπούλου και καταλήγει: «Την απάντηση την έδωσαν χθες οι χιλιάδες εργαζόμενοι, που με τη μαζική τους παρουσία έστειλαν ένα καθαρό μήνυμα ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και στον εργασιακό μεσαίωνα που επιδιώκει να επιβάλλει».

ΚΚΕ: Χθες δόθηκε η πρώτη απάντηση των εργαζομένων

«Ο κ. Χατζηδάκης, μία μέρα μετά τις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, ομολόγησε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα όρθιο στην ζωή των εργατικών-λαϊκών οικογενειών και να κάνει πράξη την παραγγελιά των ενώσεων της μεγάλης εργοδοσίας για 10ωρη δουλειά.

Τα περί "ελευθερίας του εργαζόμενου" στους χώρους δουλειάς είναι ανέκδοτα. Ο ισχυρισμός του υπουργού ότι θα προστατεύεται από απόλυση ο εργαζόμενος που δεν θα δεχθεί τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, είναι εξίσου προκλητικός.

Όλοι οι εργαζόμενοι ξέρουν τι συμβαίνει στους χώρους που δουλεύουν, με πιο ηχηρά παραδείγματα τις περιόδους καταβολής των δώρων. Αν και για τους εργοδότες, σύμφωνα με τον νόμο, ενεργοποιείται η διαδικασία του αυτοφώρου σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου, αυτό δεν εμποδίζει την εργοδοσία να κλέβει το δώρο, πηγαίνοντας ακόμα και στο ΑΤΜ μαζί με τον εργαζόμενο» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του υπουργού Εργασίας σε τηλεοπτικό σταθμό.

«Χτες δόθηκε η πρώτη απάντηση των εργαζόμενων διεκδικώντας να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο με τις αντεργατικές ανατροπές του αιώνα, να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ» τονίζει το ΚΚΕ, καταλήγοντας στο σχόλιό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος: Γάζωζαν τον επιχειρηματία με καλάσνικοφ

Ελευθερούπολη: βρέθηκε η σορός που εκλάπη από νεκροταφείο

Ενδιάμεσες εκπτώσεις με ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή