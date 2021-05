Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης : Στο ίδιο κελί με ένστολους κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιους μοιράζεται το κελί ο 35χρονος τηλεπαρουσιαστής και γιατί επελέγησαν οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι ως “συγκάτοικοι” του.

Ο Μένιος Φουρθιώτης… βρήκε στις φυλακές Κορυδαλλού την «αστυνομική φρουρά» που επιζητούσε διακαώς και για την οποία φέρεται να σκηνοθέτησε τις ένοπλες επιθέσεις που τον οδήγησαν στο εν λόγω σωφρονιστικό κατάστημα…

Οπως παρουσιάζει «tovima.gr» ο 35χρονος παρουσιαστής κρατείται σε κελί της ΣΤ Πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού (σημ: εκεί παρέμενε παλιότερα κατηγορούμενος για υπόθεση στρατιωτικών προμηθειών) με δύο αστυνομικούς!

Η συμβίωση στο ίδιο κελί με κατηγορούμενους ενστόλους κρίθηκε από τους υπευθύνους των φυλακών η πιο ενδεδειγμένη, ώστε να αποφευχθούν απρόοπτα εντός του σωφρονιστικού καταστήματος .

Ο πρώτος εξ αυτών των αστυνομικών που βρίσκεται πλέον στο «πλευρό» του Μ. Φουρθιώτη στην φυλακή είχε κατηγορηθεί μαζί με άλλους δύο συναδέλφους του, για συμμετοχή σε συμμορία νονών της νύκτας που εξαρθρώθηκε το καλοκαίρι του 2020 από την ΕΛ.ΑΣ. Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν συνολικά 36 «πουλούσε προστασία» τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2019 σε Σαλαμίνα, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό, Νίκαια, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Πέραμα, Καλλιθέα, Γκάζι καθώς και σε συνοικίες του Πειραιά.

Ο δεύτερος αστυνομικός ηλικίας 23 ετών είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Ελληνικό για εκβίαση και ληστεία σε βάρος εμπόρου αυτοκινήτων. Γείτονες του 37χρονου εμπόρου αυτοκινήτων (έχει κατάστημα στα νότια προάστια) είχαν δει τον αστυνομικό μαζί με τον συνεργάτη του-κατηγορούμενο για εμπόριο ναρκωτικών- να παρακολουθούν το σπίτι του στο Ελληνικό. Μόλις ο έμπορος βγήκε από το σπίτι του, ο ένστολος μαζί με τον συνεργό του τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του. Εκεί βρήκαν δυο σακουλάκια με χασις και δυο ζυγαριές. Τον εκβίασαν ότι θα τον συλλάβουν αν δεν τους έδινε αμοιβή. Αφού απέσπασαν συνολικά περίπου 40.000 ευρώ, έφυγαν. Ο έμπορος όμως βγήκε στο μπαλκόνι, ζήτησε βοήθεια και αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τους δύο δράστες κοντά στην παλιά αμερικανική βάση.

Ενας τρίτος συγκρατούμενος του Μένιου Φουρθιώτη είναι λιμενικός που κατηγορείται για υπόθεση διαφθοράς , ενώ ένας ακόμη είναι κατηγορούμενος για απάτες .

Πηγή: tovima.gr