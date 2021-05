Life

Πρίγκιπας William - Kate Middleton: Έγιναν youtubers... (βίντεο)

Άνοιξαν δικό τους κανάλι! Δείτε τα πρώτα τους βίντεο...

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Cambridge κατευθύνονται σε μια νέα πλατφόρμα κοινωνικών μέσων. Το YouTube.

Σήμερα, το βασιλικό ζευγάρι ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου τους καναλιού με ένα βίντεο συλλογής, που δημοσιεύτηκε στο Instagram τους. Δείχνει τον William και την Kate σε μια σειρά από βασιλικές εκδηλώσεις με την πάροδο των ετών, γεμάτες από μερικές εξωφρενικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο.

Το βίντεο ξεκινά με τον Πρίγκιπα William, λέγοντας στη Δούκισσα, “Προσέξτε τι λέτε τώρα γιατί αυτοί οι τύποι, γυρίζουν τα πάντα.” “Ξέρω!” απάντησε η Kate.

Στη συνέχεια, το μοντάζ των 25 δευτερολέπτων ξεκινά στη μουσική και αλλάζει γρήγορα με βίντεο. Ο πρίγκιπας William σερβίρει μακαρόνια. Η Kate συναντά τα παιδιά.

