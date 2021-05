Life

Πώς να διατηρήσεις ξεκούραστη την περιοχή γύρω από τα μάτια σου

Οδηγός για την σωστή περιποίηση των ματιών

H επιδερμίδα μας γύρω από τα μάτια είναι πέντε φορές πιο λεπτή από το υπόλοιπο πρόσωπο και χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Αυτές είναι μερικές απλές συμβουλές, για να διατηρήσεις την περιοχή γύρω από τα μάτια σου νεανική και ξεκούραστη.

Απαλό ντεμακιγιάζ

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεις στο ντεμακιγιάζ των ματιών σου. Όσο κουρασμένη κι αν είσαι δεν επιτρέπεται ποτέ να κοιμάσαι χωρίς να έχεις καθαρίσει το πρόσωπο και να έχεις κάνει ντεμακιγιάζ ματιών. Μην ξεχνάς να κάνεις απαλές κινήσεις, για να προστατεύεις τις βλεφαρίδες σου.

