Life

“Η Φάρμα”: τι θα δούμε Παρασκευή και Σάββατο στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την 9η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

Τι θα δούμε την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Μαΐου

Ποιον πιστεύουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ ότι έχει αφήσει για 1ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ;

Γιατί ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΚΑΣ δε θέλει να είναι ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ και σε ποια απόφαση θα οδηγήσει τους ΑΓΡΟΤΕΣ αυτή του η απροθυμία;

Μεταξύ ποιων τριών θα κριθεί η 2η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ; Και πώς αντιδρά ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ στην ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ;

Γιατί ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ θεωρεί ότι ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ άφησε μία νάρκη με την ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ του;

Ποιος θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΡΧΗΓΙΑΣ και θα είναι ο ΑΡΧΗΓΟΣ, για ακόμα μια φορά, στη ΦΑΡΜΑ;

Ποιος είναι ο πιο ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ την 9η εβδομάδα;

Τι οδηγεί τον ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟ και τον ΣΤΡΑΤΟ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ σε σύγκρουση; Ποιος ευθύνεται για αυτήν τη σύγκρουση;

Ποια είναι η αντίδραση των ΑΓΡΟΤΩΝ στην είσοδο της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ; Ποιοι είναι επιφυλακτικοί απέναντί της; Και ποιοι την υποδέχονται με ιδιαίτερη χαρά;

Ποιοι είναι επιφυλακτικοί απέναντί της; Και ποιοι την υποδέχονται με ιδιαίτερη χαρά; Πώς θα αντιδράσουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην ανακοίνωση του ΕΠΑΘΛΟΥ της νέας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ; Το κύριο μέρος της αποστολής είναι να φτιάξουν ένα υπαίθριο γυμναστήριο, να μεταφυτεύσουν τα φυτά του θερμοκηπίου και να φτιάξουν μεγαλύτερο σπιτάκι για τη Σίλβερ.

Ποιους θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για ΥΠΗΡΕΤΕΣ; Ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους;

Γιατί η ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ δηλώνει ότι ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ έχει κάνει τον κύκλο του μέσα στη ΦΑΡΜΑ; Τι είναι αυτό που τους οδηγεί σε αντιπαράθεση;

Τι συμβαίνει ανάμεσα στην ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗ και τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΚΡΗ(ΝΤΟΥΠΗ); Γιατί έχουν απομακρυνθεί;

Θα μείνει ευχαριστημένος ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ από το αποτέλεσμα της ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ;

Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ; Πώς υποδέχεται ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ την απόφαση αυτή;

Ποιος θα κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ και ποιον θα επιλέξει ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ για αντίπαλό του;

Γιατί η επιλογή του 1ου ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ αφήνει άφωνους τους ΑΓΡΟΤΕΣ;

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Ανήλικη κατήγγειλε τον πατέρα της για βιασμό

Νομοσχέδιο για ζώα συντροφιάς: οι άξονες και οι στόχοι

Δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος και γέννησε στο αεροπλάνο (εικόνες)