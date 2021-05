Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Σε δίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας η 36χρονη

Τι αναφέρεται στο βούλευμα των δικαστών, μετά και την απολογία-ομολογία της κατηγορούμενης για την επίθεση με βιτριόλι στην άτυχη Ιωάννα.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμπεται να δικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας η 35χρονη κατηγορουμένη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος τής Ιωάννας Παλιοσπύρου, στις 20 Μαΐου 2020, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές με το βούλευμα τους (αριθμός 1510/2021) κρίνουν ότι η κατηγορουμένη πρέπει να δικαστεί για την κατηγορία που από την αρχή τής αποδόθηκε, αποδεχόμενοι και την πρόταση του Εισαγγελέα Γιώργου Νούλη.

Επικαλούμενος στοιχεία από τις έρευνες που έκαναν τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ασφάλειας, ο κ. Νούλης έκρινε πως η 35χρονη πρέπει να δικαστεί από το Κακουργιοδικείο για την κατηγορία που της απαγγέλθηκε και όχι για επιεικέστερη, όπως για την κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Να σημειωθεί πως η ίδια η κατηγορουμένη στην ουσιαστική απολογία που έδωσε για τα γεγονότα πριν λίγες ημέρες δήλωσε ότι αποδέχεται το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης.

Με αφορμή την έκδοση του βουλεύματος ο συνήγορος του θύματος Απόστολος Λύτρας δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή είχα αναφέρει ότι η πράξη θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι ως βαριά σκοπούμενη βλάβη, διότι από όλα τα στοιχεία τις δικογραφίας προκύπτει ότι η κατηγορούμενη είχε σκοπό να σκοτώσει την Ιωάννα».

«Ήθελε να με σκοτώσει». Αυτές ήταν οι πρώτες κουβέντες της Ιωάννας όταν έμαθε την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, η οποία την γέμισε ικανοποίηση.

Απολύτως αναμενόμενη και προβλέψιμη χαρακτήρισε την απόφαση ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Σάκης Κεχαγιόχλου: «Είναι γνωστό στο νομικό κόσμο ότι τα βουλεύματα των δικαστικών συμβουλίων στη συντριπτική τους πλειοψηφία ακολουθούν, ως προς την ουσία των κατηγοριών, τις ποινικές διώξεις που ασκούν οι εισαγγελείς. Ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξεως της εντολέως μου θα δοθεί, σε πρώτο βαθμό, στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στο οποίο παραπέμπεται να δικαστεί.»

Η Ιωάννα έχοντας μόνιμα δίπλα της την μητέρα της - κλεισμένη στο σπίτι της τις περισσότερες ώρες ώστε τα εγκαύματά της να αποφεύγουν τον ήλιο - παλεύει με χειρουργεία και ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς να διαχειριστεί τις σοβαρότατες βλάβες που υπέστη το πρόσωπο και το σώμα της, μετά την επίθεση με βιτριόλι.

