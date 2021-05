Life

Eurovision 2021: Πρόσωπο-έκπληξη θα ανακοινώσει τις βαθμολογίες της Ελλάδας!

Θα γίνει ο νεότερος spokesperson σε όλη την 65χρονη ιστορία του Διαγωνισμού.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, θα το ανακοινώσει φέτος ένα πρόσωπο-έκπληξη!

Ο μόλις 10 ετών ταλαντούχος Μανώλης Γκίνης, τον οποίο απολαμβάνουμε στη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια», στον ρόλο του Άγγελου, του βενιαμίν της οικογένειας Αντωνοπούλου, θα ανακοινώσει σε όλη την Ευρώπη τον υψηλότερο βαθμό της Ελλάδας και θα κατακτήσει μια σημαντική πρωτιά: θα γίνει ο νεότερος spokesperson σε όλη την 65χρονη ιστορία του Διαγωνισμού.

