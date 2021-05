Πολιτισμός

Λοιμωξιολόγοι: ανοίγουν μουσεία, θέατρα, σινεμά, αθλητικοί χώροι

Σε διαφορετικές ημερομηνίες θα γίνει η επανέναρξη των δραστηριοτήτων. Η γνωμοδότηση της Εμπιτροπής Εμπειρογνωμόνων επί των κυβερνητικών προάσεων.

Υιοθετούν οι λοιμωξιολόγοι τις προτάσεις του υπουργείου Πολιτισμού για έναρξη των θεατρικών και μουσικών παραστάσεων σε ανοιχτά θέατρα από τις 28 του μηνός και για άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αλλά και για αθλητικές δραστηριότητες.

Το άνοιγμα των μουσείων στις 14 Μαΐου και των θερινών κινηματογράφων μία εβδομάδα μετά, στις 21 Μαΐου εισηγούνται προς την κυβέρνηση οι ειδικοί, που συνεδριάζουν για τα επόμενα βήματα προς την άρση του lockdown.

Η εισήγηση περιλαμβάνει επίσης την έναρξη των θεατρικών και μουσικών παραστάσεων σε ανοιχτά θέατρα από τις 28 του μηνός.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα όσα εισηγείται η επιτροπή των εμπειρογνωμώνων, από 17 Μαΐου ξεκινούν οι αθλητικές ακαδημίες σε ανοιχτούς χώρους, σε μικρά, σταθερά γκρουπ μέχρι δέκα άτομα και για τρεις εβδομάδες.

