Αγρίνιο: νεαρός αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικες

Άμεση η κινητοποίηση των Αρχών, μετά τις καταγγελίες των κοριτσιών. Ομολόγησε και άλλες παρόμοιες πράξεις.

Συνελήφθη τελικά ο άνδρας που είχε προσαχθεί το περασμένο βράδυ στο Δοκίμι Αγρινίου καθώς κατηγορείται ότι έδειξε το μόριο του και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο ανήλικες, οι οποίες κάλεσαν την Αστυνομία.

Πρόκειται για 21χρονο Ρομά ο οποίος κατά την ανάκριση από τους Αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, παραδέχθηκε ότι πριν από δύο ημέρες είχε δείξει το μόριό του σε νεαρή γυναίκα στο Πάρκο Αγρινίου και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά της, με αποτέλεσμα εκείνη να καλέσει την Αστυνομία και αυτός να τραπεί σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karvasaras.gr, σε αντίθεση με τις δύο ανήλικες από το Δοκίμι, 14 και 16 ετών, οι οποίες κάλεσαν τους αστυνομικούς και κατήγγειλαν επίσημα το περιστατικό, κάτι ανάλογο δεν έχει γίνει ακόμη από τη νεαρή γυναίκα που τον είδε στο Πάρκο Αγρινίου και είχε καλέσει την Αστυνομία.

Σε βάρος του νεαρού Ρομά σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και συνεχίζει να κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών τη Δευτέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περίπτωση του έχει πολλά κοινά με την υπόθεση του 22χρονου άνδρα από τη Νέα Σμύρνη που από χθες απασχολεί ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: karvasaras.gr

