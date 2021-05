Life

O Κόλιν Φερθ επιστρέφει μετά από 25 χρόνια στη μικρή οθόνη

Σε τηλεοπτική σειρά μυστηρίου.

O Κόλιν Φερθ (Colin Firth, Άγγλος ηθοποιός) επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 25 χρόνια, σε δραματική σειρά εγκλήματος στην συχνότητα του ΗΒΟ. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία ενός μυστηριώδους φόνου πίσω από το ντοκιμαντέρ «The Staircase» του Netflix, μιας από τις πιο διάσημες -και συζητημένες- υποθέσεις δολοφονίας στην Αμερική.

Ο δημοφιλής ηθοποιός θα υποδυθεί τον συγγραφέα Μάικλ Πέτερσον, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του Κάθλεν στη Βόρεια Καρολίνα το 2001. «Η γυναίκα μου είχε ένα φρικτό ατύχημα, έπεσε από τις σκάλες... Αναπνέει ακόμη... Ελάτε γρήγορα, παρακαλώ...» έλεγε στην κλήση του προς την αστυνομία ο Μ. Πέτερσον, ξημερώματα της 9ης Δεκεμβρίου.

Όταν έφτασαν οι διασώστες, βρήκαν την σύζυγο ήδη νεκρή, σωριασμένη στα τελευταία σκαλοπάτια της ξύλινης σκάλας του καθιστικού. Ρώτησαν τον Πέτερσον, τι είχε συμβεί και τους είπε ότι νωρίτερα, έπιναν το ποτό τους στο καθιστικό και γύρω στη 1 πμ ο ίδιος βγήκε στην πισίνα να καπνίσει, ενώ η Κάθλεν ανέβηκε στον πάνω όροφο να δουλέψει. Όταν επέστρεψε, βρήκε τη γυναίκα του αναίσθητη, πεσμένη στις σκάλες. Παρότι ο θάνατος της φαινόταν να ήταν ατύχημα, η αστυνομία κράτησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Οι διασώστες δήλωσαν ότι είχε πολύ αίμα στα σκαλιά και πως δεν ήταν φρέσκο. Επίσης, υπήρχε αίμα στην εξώπορτα, κάτω από τις σαγιονάρες της και ψηλά στον τοίχο. Η νεκροτομή φανέρωσε επτά βαθιά τραύματα στο πάνω μέρος του κρανίου, κάτι που δε θα μπορούσε να έχει προκληθεί από την πτώση. Ο θάνατος καταγράφηκε ως ανθρωποκτονία και ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Πέτερσον. Στις 10 Οκτωβρίου 2003, μετά από πολύμηνη διαδικασία στην ιστορία της Βόρειας Καρολίνας, ο δικαστής του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο σύζυγος, δεν σταμάτησε να δηλώνει την αθωότητά του στα κανάλια. Ξεκίνησε μια μεγάλη σειρά εφέσεων. Οι δικηγόροι του, το 2010, υπέβαλαν τρεις ένορκες βεβαιώσεις από εμπειρογνώμονες, οι οποίες ανέφεραν ότι για το ατυχές γεγονός έφταιγε μια κουκουβάγια. Της επιτέθηκε την μοιραία εκείνη νύχτα. Οκτώ χρόνια μετά από την αρχική καταδίκη του, ο Μάικλ αποφυλακίστηκε. Ξέροντας όμως ότι ο εισαγγελέας είχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να τον καταδικάσει, το 2017 κατέθεσε νέα έφεση. Όμως ο δικαστής διέταξε την πλήρη αποδέσμευση του Πίτερσον από τις κατηγορίες υπολογίζοντας και τα οκτώ χρόνια φυλάκισης. Μετακόμισε σε ένα δυάρι, και δήλωσε ότι σχεδιάζει να αρχίσει να γράφει ξανά και να επισκέπτεται την οικογένειά του. Παραμένει ελεύθερος.

Το 2004 έγινε θέμα ενός ντοκιμαντέρ 13 επεισοδίων από τον Γάλλο σκηνοθέτη Jean-Xavier de Lestrade και αρκετά χρόνια αργότερα ακολούθησαν αλλά 5 λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση. Η νέα σειρά, θα θυμίσει μερικές από τις πιο συναρπαστικές στιγμές του ντοκιμαντέρ. Η Τόνι Κολέτ θα υποδυθεί την Κάθλεν Πέτερσον, ενώ θα σκηνοθετηθεί από τον Αντόνιο Κάμπος, ο οποίος ήταν παραγωγός στη σειρά «American Crime Story». Μιλώντας για τη σειρά, είπε: «Αυτό ήταν ένα έργο στο οποίο έχω εργαστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από το 2008. Ήταν ένας μακρύς δρόμος με πολλές δυσκολίες, αλλά άξιζε τον κόπο της καθυστέρησης. Έπρεπε να βρούμε συνεργάτες σαν το HBO Max, ή τον καταπληκτικό Kόλιν Φερθ που παίζει σε μια τόσο περίπλοκη αληθινή ιστορία ζωής. Η νέα δραματική σειρά εγκλημάτων θα σηματοδοτήσει τον πρώτο πρωταγωνιστικό τηλεοπτικό ρόλο του Κόλιν Φερθ μετά την εμφάνιση του στη σειρά Pride and Prejudice το 1995.

