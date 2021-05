Κοινωνία

Συνελήφθη διαρρήκτης που είχε “ρημάξει” διαμερίσματα στα βόρεια προάστια

Εξιχνιάστηκαν πέντε περιστατικά κλοπών από σπίτια στο Χαλάνδρι και στο Μαρούσι.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, 27χρονος που κατηγορείται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο δράστης με συνεργό του, παραβίασαν μπαλκονόπορτα διαμερίσματος στο Χαλάνδρι και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό, διάφορα έγγραφα και κλειδιά. Η συγκεκριμένη διάρρηξη καταγράφηκε, μάλιστα, από κάμερες ασφαλείας του διαμερίσματος.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο και οδηγήθηκε αρχικά στο οικείο Τμήμα και στη συνέχεια στο Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και κατασχέθηκε κατσαβίδι.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, προέκυψε ότι ο 27χρονος μαζί με άλλο άτομο, είχαν συστήσει συμμορία που προέβαινε, από τις αρχές του 2021, σε διαρρήξεις- κλοπές από σπίτια στις περιοχές Χαλανδρίου και Αμαρουσίου.

Όσον αφορά στη μεθοδολογία της δράσης τους, πρωινές και απογευματινές ώρες, στοχοποιούσαν διαμερίσματα πρώτου ορόφου, εισέβαλαν σε αυτά παραβιάζοντας μπαλκονόπορτες και εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας. Στη συνέχεια διοχέτευαν τα κλοπιμαία σε κλεπταποδόχους για να μη βρεθούν στη κατοχή τους.

Από την έως τώρα έρευνα της Αστυνομίας, εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών, με την ίδια μεθοδολογία, από σπίτια στο Χαλάνδρι και στο Μαρούσι.

Σημειώνεται, ότι ο συλληφθείς που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

