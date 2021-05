Πολιτική

Λαγός: έκδοση στην Ελλάδα αποφάσισε το Βέλγιο

Ποια στάση κράτησε ο ευρωβουλευτής, που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής ομάδας της Χρυσής Αυγής.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με την εισαγγελία Βρυξελλών, η βελγική Δικαιοσύνη αποφάσισε σήμερα να εκτελέσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Ιωάννη Λαγού που έχουν εκδώσει εναντίον του οι ελληνικές Αρχές.

Σήμερα το πρωί, όπως μετέδωσε πρώτος ο ΑΝΤ1 το βράδυ της Πέμπτης, ο προφυλακισθείς από τις βελγικές Αρχές, Ιωάννης Λαγός βρέθηκε για δεύτερη φορά, μέσα σε 8 ημέρες ενώπιον της βελγικής Δικαιοσύνης για να εξεταστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του. Μέχρι στιγμής ο Λαγός δεν πρόβαλε αντίρρηση στην απόφαση του βελγικού Δικαστηρίου να εκδοθεί στην Ελλάδα, ωστόσο έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση ως την ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου. Η οριστική απόφαση της βελγικής Δικαιοσύνης για την έκδοσή του στην Ελλάδα θα ληφθεί τη Δευτέρα και θα ανακοινωθεί την Τρίτη.

Αν ο Λαγός δεν ασκήσει έφεση ως τη Δευτέρα, η έκδοσή του στην Ελλάδα θα εκτελεστεί εντός 7-10 ημερών το πολύ. Έως τότε θα παραμείνει στις φυλακές St Gilles στις Βρυξέλλες.

Ο πρώην χρυσαυγίτης ευρωβουλευτής έχει δηλώσει σε μήνυμά του από τη βελγική φυλακή ότι οι συνθήκες κράτησής του είναι άθλιες κι έτσι δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθούν οι φήμες που λένε ότι ο Λαγός δεν θα ασκήσει έφεση, προκειμένου να γυρίσει μια ώρα αρχύτερα στην Ελλάδα και να εκτίσει την ποινή του στις ελληνικές φυλακές.

Σε ανακοίνωση της Εισαγγελίας Βρυξελλών αναφέρεται «Μετά από διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές εναντίον του Ιωάννη Λαγού, η Εισαγγελία των Βρυξελλών μπορεί να επιβεβαιώσει τα ακόλουθα: Το προδικαστικό τμήμα του ολλανδόφωνου Πρωτοδικείου στις Βρυξέλλες αποφάσισε σήμερα σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Ιωάννη Λαγού: το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κηρύχθηκε εκτελέσιμο. Η διάρκεια της προσφυγής λήγει έως τη Δευτέρα. Για προφανείς λόγους ασφαλείας, η ημερομηνία παράδοσης δεν μπορεί να κοινοποιηθεί».

