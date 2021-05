Τεχνολογία - Επιστήμη

Κινεζικός πύραυλος θα πέσει στη Γη το Σαββατοκύριακο και κανείς δεν ξέρει σε ποια περιοχή

Φλεγόμενα συντρίμμια ενδέχεται να διασκορπιστούν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. «Εξαιρετικά μικρές» χαρακτηρίζει το Πεκίνο τις πιθανότητες για ζημιές.

Η Κίνα θεωρεί «εξαιρετικά μικρή» την πιθανότητα να προκληθούν ζημιές στη Γη που θα συνδέονται με την πτώση ενός από τους διαστημικούς πυραύλους της, ο οποίος θα πραγματοποιήσει εντός του Σαββατοκύριακου μία εκτός ελέγχου επιστροφή στην γήινη ατμόσφαιρα.

Το Πεκίνο εκτόξευσε την περασμένη εβδομάδα το ένα από τα τρία συστατικά στοιχεία του μελλοντικού διαστημικού του σταθμού μέσω του πυραύλου Μεγάλη Πορεία 5B.

Η άτρακτος του πυραύλου αυτού που χρησίμευσε ως εκτοξευτής, εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Γη, αλλά χάνει σταδιακά ύψος. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το σημείο όπου θα πέσει ο πύραυλος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πέσει σε κατοικημένη περιοχή και παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση.

«Εξαιτίας των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού του πυραύλου, το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων του θα καεί και θα καταστραφεί κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών. «Η πιθανότητα να προκαλέσει ζημίες σε εναέριες δραστηριότητες ή (σε πρόσωπα, κατασκευές και δραστηριότητες) στο έδαφος είναι εξαιρετικά χαμηλή», διευκρίνισε.

Μετά τον αποχωρισμό του διαστημικού σκάφους, ο εκτοξευτής μπήκε σε τροχιά γύρω από την Γη, διαγράφοντας άτακτη πορεία, χάνοντας σιγά σιγά ύψος, γεγονός που καθιστά κάθε πρόβλεψη για το σημείο εισόδου του στην ατμόσφαιρα σχεδόν αδύνατη.

Αν παραμείνει ανέπαφος κατά την είσοδό του την ατμόσφαιρα, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να πέσει στην θάλασσα, αφού ο πλανήτης καλύπτεται κατά 70% από νερό. Αλλά θα μπορούσε επίσης να συντριβεί σε κατοικημένη περιοχή ή σε πλοίο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα χάνει τον έλεγχο διαστημικού αντικειμένου κατά την επιστροφή του στην Γη. Τον Απρίλιο 2018, το διαστημικό εργαστήριο Tiangong-1 διαλύθηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, δύο χρόνια μετά την διακοπή της λειτουργίας του. Οι κινεζικές Αρχές είχαν τότε αρνηθεί ότι το εργαστήριο είχε διαφύγει του ελέγχου.

