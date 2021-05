Life

Τον Μάιο η σειρά ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Χάρι και της Όπρα Γουίνφρεϊ

Δεν είναι σαφές εάν η Όπρα ή ο Χάρι θα εμφανιστούν στη σειρά, θα είναι οι αφηγητές αυτής ή θα περιοριστούν μόνο πίσω από τις κάμερες.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Όπρα συνεργάζονται για άλλη μια φορά σε μια τηλεοπτική παραγωγή. Το 2019, το Παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι συνεργάστηκε με την Όπρα Γουίνφρεϊ σε μια σειρά ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία, στην οποία και οι δύο είναι συν-δημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί.

Σύμφωνα με δήλωση που κυκλοφόρησε από το Παλάτι τον Απρίλιο του 2019: «Η σειρά ντοκιμαντέρ θα επικεντρωθεί τόσο στην ψυχική ασθένεια όσο και στην ψυχική ευεξία, εμπνέοντας τους θεατές να κάνουν μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας μας και πώς να εξοπλίσουμε τον εαυτό μας με τα κατάλληλα εργαλεία για μία καλύτερη ζωή και όχι απλά για να επιβιώνουμε».

Η σειρά αποτελεί μέρος της μεγάλης σημασίας που δίνει ο πρίγκιπας Χάρι στην ψυχική υγεία, τόσο με την υποστήριξη προγραμμάτων που βοηθούν σε θέματα ψυχικής υγείας, όσο και στην προσπάθεια μείωσης του στίγματος που περιβάλλει το ζήτημα.

«Πιστεύω αληθινά ότι η καλή ψυχική υγεία -η ψυχική ικανότητα- είναι το κλειδί για μία ισχυρή ηγεσία, για τις παραγωγικές κοινότητες και για την επίτευξη των στόχων. Είναι τεράστια ευθύνη να το κάνουμε αυτό καθώς σας φέρνουμε τα γεγονότα, την επιστήμη και την ευαισθητοποίηση ενός θέματος που είναι τόσο διαχρονικό», είπε ο πρίγκιπας Χάρι για την έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η σειρά θα είναι θετική, διαφωτιστική και χωρίς αποκλεισμούς - με ανταλλαγή ιστοριών και απαράμιλλο ανθρώπινο πνεύμα, ατόμων που παλεύουν με τα πιο σκοτεινά σημεία και θα δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Είμαι απίστευτα περήφανος που συνεργάζομαι με την Όπρα σ’ αυτήν την ζωτικής σημασίας σειρά που έχουμε αναπτύξει εδώ και αρκετούς μήνες», συμπλήρωσε. Η σειρά ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το House Beautiful θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο του 2021.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ, η Όπρα αποκάλυψε ότι η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στην AppleTV+ τον Μάιο του 2021. «Θέλω απλώς να πω ότι ο δρ Perry και εγώ, τα τελευταία δύο χρόνια, μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και την Apple, δουλεύουμε πάνω σε αυτήν τη σειρά για την ψυχική υγεία που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο από την Apple», είπε.

Μιλώντας στην Telegraph ο πρίγκιπας Χάρι είπε ότι για την υλοποίηση της σειράς ήρθαν σε επαφή με επιστήμονες του χώρου για να τους συμβουλεύσουν στον τρόπο προσέγγισης του θέματος «εκτιμούμε ότι πρόκειται για ένα πολύπλευρο θέμα και έχουμε τεράστια ευθύνη να το κάνουμε σωστά», δήλωσε. Ωστόσο δεν είναι σαφές εάν η Όπρα ή ο Χάρι θα εμφανιστούν στη σειρά, θα είναι οι αφηγητές αυτής ή θα περιοριστούν μόνο πίσω από τις κάμερες.