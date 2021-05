Λονδίνο: Φωτιά σε κτιριακό συγκρότημα (βίντεο)

Περίπου 100 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Πυροσβέστες στο Λονδίνο επιχείρησαν σήμερα να κατασβέσουν την φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ένα 19ώροφο συγκρότημα κατοικιών στα ανατολικά της πρωτεύουσας, με καπνό να υψώνεται ακόμη από κάποια τμήματα του 8ου, του 9ου και του 10ου ορόφου και με ασθενοφόρα να βρίσκονται στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Περίπου 100 πυροσβέστες επιχείρησαν στο κτίριο, ενώ στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι απέστειλε στην περιοχή πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτικό προσωπικό και οχήματα υποστήριξης. «Προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε αρκετούς ανθρώπους και παραμένουν στο σημείο συνεργαζόμενοι με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», είπαν.

?? 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.



The building’s still covered in ACM cladding - the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW