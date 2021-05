Κόσμος

Τζιτζικώστας προς Σασόλι: Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι φέρνουν πιο κοντά την ΕΕ στους πολίτες

Τι ειπώθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ, στην συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Ο καθοριστικός ρόλος των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ήταν στο επίκεντρο της δεύτερης μέρας της συνεδρίασης της Ολομέλειας υπό την προεδρία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα και με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχε στις εργασίες της συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, προκειμένου να επισημάνει την ανάγκη η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης να μην περιχαρακωθεί στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ, αλλά να φτάσει στις τοπικές κοινωνίες της Ευρώπης, οι οποίες πρέπει να ακουστούν και να συνδιαμορφώσουν την επόμενη μέρα της ΕΕ.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απαρτίζονται από εκλεγμένα μέλη, τους Ευρωβουλευτές, τους Περιφερειάρχες, τους Δημάρχους, τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς συμβούλους και ως αιρετοί είμαστε φυσικοί πολιτικοί σύμμαχοι, τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών δίνουμε καθημερινά ένα μεγάλο αγώνα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υλοποιούμε έργα σε κάθε Περιφέρεια και Δήμο. Δίνουμε λύσεις στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας. Η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών, που εκφράζεται από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του ενός εκατομμυρίου εκλεγμένων πολιτικών της Αυτοδιοίκησης τους οποίους εκπροσωπεί, πρέπει να ακουστεί στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, για να φτάσει το μήνυμα πέρα από τις Βρυξέλλες, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης».

Ο κ. Sassoli επισήμανε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, οφείλει να αποδείξει τη σημασία της προστατεύοντας τους πολίτες, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις, επενδύοντας στην ισότητα, την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ευημερία. Στο επίκεντρο του Σχεδίου Ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού είναι οι πολίτες, η απασχόληση, η αξιοπρέπεια, η ασφάλεια, η ευημερία και το μέλλον τους. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την ανάκαμψη, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οφείλουν και μπορούν να αποδείξουν την προστιθέμενη αξία τους στο άνοιγμα του δρόμου για μια δίκαιη, ψηφιακή, πράσινη ανάκαμψη και ιδίως στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την ΕΕ και τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Τα μέλη της Επιτροπής επισήμαναν στον κ. Sassoli την ανάγκη της ενεργού και ισότιμης συμμετοχής των Περιφερειών και των Δήμων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, με στόχο να γίνουν οι ευρωπαϊκές αξίες κτήμα κάθε τοπικής κοινωνίας στην Ευρώπη και να ενισχυθεί η Δημοκρατία. Επίσης επισήμαναν ότι η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

