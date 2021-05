Life

Δέσποινα Βανδή: Δεν θα πιστέψεις πόσο δύσκολη γυμναστική κάνει

H αγαπημένη τραγουδίστρια γυμνάζεται σε καθημερινή βάση.

Η γυμναστική έχει γίνει για πολλούς αναπόσπαστο κομμάτι από την ζωή τους και όχι άδικα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η Δέσποινα Βανδή, η οποία δεν φοβάται να δοκιμάσει δύσκολες γυμναστικές ασκήσεις, προκειμένου να διατηρήσει την φόρμα της.

Η γνωστή τραγουδίστρια, ως λάτρης των social media, φροντίζει να ενημερώνει τους ακόλουθούς της, για τις νέες της ασκήσεις, και την πρόοδό της, με αρκετά ποστ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

