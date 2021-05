Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παπαευαγγέλου - Χαρδαλιάς για την μερική άρση του lockdown (βίντεο)

Η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, οι ανησυχίες για τις παρενέργειες από τα εμβόλια και η απόφαση για άνοιγμα κι άλλων δραστηριοτήτων από το Σάββατο.

Η ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού, το πλαίσιο του lockdown και την άρση περιορισμών από το Σάββατο σε διάφορες δραστηριότητες, έγινε από τους:

Νίκο Χαρδαλιά , Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,

Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.