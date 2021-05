Κοινωνία

Συνεπιμέλεια: Εισαγγελική παρέμβαση για πιέσεις σε δικαστές

Διαδικτυακές αναρτήσεις για κατάρτιση “μαύρης λίστας” δικαστών.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσαν διαδικτυακές αναρτήσεις που επικρίνουν δικαστές για αποφάσεις τους σε υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου και ειδικότερα ζητήματα επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, γεγονός που καταγγέλθηκε και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που θεωρεί πως οι επίμαχες δημοσιεύσεις αποτελούν οργανωμένη πρακτική, εν όψει της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου που θέτει το πλαίσιο των σχέσεων των τέκνων και των γονέων τους μετά τον χωρισμό του ζευγαριού ή όπως αποκαλείται “νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια”.

Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, αναλαμβάνει ο εισαγγελέας Γιώργος Νούλης να ερευνήσει το θέμα και να εξακριβώσει αν προκύπτει η διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων σε βάρος δικαστών.

Το θέμα των υπό έρευνα αναρτήσεων έχει λάβει μεγάλη έκταση εντός του δικαστικού σώματος, καθώς μεταξύ των επίμαχων δημοσιεύσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν και κάποιες που προέτρεπαν σε κατάρτιση “μαύρης λίστας” δικαστών που εξέδωσαν μη αρεστές στους γράφοντες αποφάσεις, σε υποβολή ομαδικών αναφορών κατά των δικαστών, καθώς και στη σύνταξη ανοικτών επιστολών προς τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, οι εν λόγω κινήσεις δεν είναι μεμονωμένες, γονέων -πατεράδων κυρίως- δηλαδή που δυσαρεστήθηκαν από δικαστικές αποφάσεις για την επιμέλεια των τέκνων τους, αλλά οργανωμένες πρακτικές “ομάδων πίεσης” οι οποίες έχουν «αποκλειστικό σκοπό να επηρεάσουν με τρόπο αθέμιτο δικαστικούς λειτουργούς που κρίνουν υποθέσεις οικογενειακής φύσης».

