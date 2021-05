Πολιτική

Παιδικοί Σταθμοί: Αντιδράσεις κομμάτων για την απόφαση να μην ανοίξουν

'Εντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβερνητική απόφαση να μην ανοίξουν τη Δευτέρα οι παιδικοί σταθμοί.

'Εντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβερνητική απόφαση να μην ανοίξουν τη Δευτέρα 10 Μαΐου οι παιδικοί σταθμοί. Με ανακοινώσεις τους, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΚΕ, επισημαίνουν ότι η απόφαση αυτή δημιουργεί προβλήματα και αγωνία στους εργαζόμενους γονείς.

«Τη στιγμή που η οικονομία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης και το σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τις 10 Μαΐου θα βρίσκεται σε δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, η κυβέρνηση δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες στην καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων και μικρών παιδιών με την απόφασή της να μην ακολουθήσουν αυτή τη γενική τάση οι βρεφονηπιακοί σταθμοί», τονίζουν οι Ζαχαριάδης και Χατζηγιαννάκης σε κοινή δήλωσή τους.

«Σε μια χώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων εξαρτάται από το μισθό της, σε μια πραγματικότητα που δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να μεγαλώνουν τα παιδιά με νταντάδες, προκύπτει το φυσιολογικό ερώτημα για την ελληνική οικογένεια, τι θα γίνει με το παιδί όταν η μαμά και ο μπαμπάς πρέπει να πάνε στη δουλειά.

Πως το σκέφτονται στη ΝΔ; Που θα αφήσουν τη Δευτέρα τα παιδάκια τους οι εργαζόμενοι γονείς; Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα στο ερώτημα αυτό και είτε να ανοίξει τους βρεφονηπιακούς σταθμούς με ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας είτε να διασφαλίσει στους γονείς τη δυνατότητα να προσέχουν τα παιδιά τους».

ΚΚΕ: Μέτρα στήριξης των εργαζόμενων γονέων και ταυτόχρονα λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλούς ανοίγματος των παιδικών σταθμών

«Προκαλεί εύλογα ερωτηματικά και αγωνία στους εργαζόμενους γονείς η απόφαση της κυβέρνησης να παραμείνουν κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί, χωρίς μάλιστα να ανακοινώνεται κάποιο χρονοδιάγραμμα ή επικείμενα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμά τους. Η επίκληση της αδυναμίας να γίνουν self test στα μικρά παιδιά είναι έωλη, αφού δεν έχουν παρθεί τα αναγκαία και ουσιαστικά μέτρα για να ανοίξουν με ασφάλεια οι παιδικοί σταθμοί, όπως είναι ο -με προτεραιότητα- εμβολιασμός των εργαζομένων, η επιπλέον πρόσληψη προσωπικού κ.ά.» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την απόφαση της κυβέρνησης να μην ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί από τη Δευτέρα 10 Μάη.

«Οι εργαζόμενοι γονείς βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς έχουν εξαντληθεί ακόμα και οι κανονικές άδειες και δε γνωρίζουν τι θα κάνουν με τα παιδιά τους. Ενώ τα μικρά παιδιά σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία στερήθηκαν το απολύτως αναγκαίο, την ένταξή τους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που συμβάλει στην κοινωνικοποίησή τους, μέσα από το οργανωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο», προσθέτει η ανακοίνωση και υπογραμμίζει καταλήγοντας:

Αυτό που προέχει σήμερα είναι, με ευθύνη της κυβέρνησης:

--Να παρθούν ταυτόχρονα μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς, χωρίς καμία επιβάρυνση των ίδιων και να καλυφθούν όλες οι αναγκαίες άδειες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τα κρατήσουν στο σπίτι.

--Να ληφθούν όλα τα ουσιαστικά και αναγκαία μέτρα για να ανοίξουν με ασφάλεια οι παιδικοί σταθμοί, που σημαίνει: Πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού παιδαγωγών, καθαριότητας, βοηθητικού, ειδικού παιδαγωγικού, ιατρικού, που έτσι κι αλλιώς ήταν ελλιπές σε κανονικές συνθήκες, πολύ περισσότερο τώρα σε συνθήκες πανδημίας που οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες και με δεδομένο ότι ο ιός ήρθε για να μείνει, άρα θα τον έχουμε και από Σεπτέμβριο.

--Άμεσα και με προτεραιότητα να εμβολιαστούν όλοι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς.

--Τακτικός, περιοδικός έλεγχος όλων των παιδιών από το κατάλληλο ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό, ώστε να παρακολουθείται η υγεία τους, και σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος να λαμβάνονται τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα».

