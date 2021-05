Οικονομία

Μητσοτάκης: Η νέα εργατική νομοθεσία θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο

Για έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στην Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στο Πόρτο.

Για μία νέα εργατική νομοθεσία, που θα δίνει δύναμη στον εργαζομένο μίλησε προσερχόμενος στην Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, στο Πόρτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που τόνισε πως καθ’ όσον υποχωρεί η πανδημία η έμφαση πανευρωπαϊκά θα δίνεται περισσότερο στην δημιουργία καλών νέων θέσεων εργασίας.

«Η Κοινωνική Σύνοδος του Πόρτο λαμβάνει χώρα σε ένα σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή οικονομία. Καθώς επιταχύνονται οι εμβολιασμοί και η πανδημία υποχωρεί, η έμφαση της Ευρώπης θα δίνεται λιγότερο στην προστασία των θέσεων απασχόλησης και περισσότερο στη δημιουργία καλών νέων δουλειών», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και εξήγησε τι συνεπάγεται αυτό για την χώρα μας: «Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει τρία πράγματα: Πρώτον, ουσιαστική επιτάχυνση των επενδύσεων με μείωση της φορολογίας, των ασφαλιστικών εισφορών και δημιουργία ενός καλύτερου επενδυτικού κλίματος. Δεύτερον, έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έτσι ώστε οι νέοι μας να έχουν εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν καλές δουλειές. Και τρίτον, μία νέα εργατική νομοθεσία που θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο».

Ο Πρωθυπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας τις ευεργετικές ρυθμίσεις του επικειμένου νομοθετημάτος κάνοντας λόγο για «δύναμη να επιλέξει ο ίδιος ο εργαζόμενος την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δύναμη να λέει στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου, όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέει όχι σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερωρίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζομένου».

«Για μία νέα εργατική νομοθεσία, που θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο μίλησε προσερχόμενος στην Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο ο Πρωθυπουργός, εξάγοντας το “state of mind” της διγλωσσίας και της ταξικότητας της κυβέρνησής του και στο εξωτερικό», σχολίασε το ΜέΡΑ25.

