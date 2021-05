Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Έως και 30% η συρρίκνωση της επιδημίας στην Αττική

Σημεία υποχώρησης καταγράφει ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια, ωστόσο η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει σταθερά υψηλή.

Επιπλέον σημεία υποχώρησης καταγράφει ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια, ωστόσο η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει σταθερά υψηλή, παρουσιάζοντας όμως κάποια σημεία αποσυμπίεσης, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πανδημία ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο αριθμός των ατόμων στις ΜΕΘ, εντός της τελευταίας εβδομάδας, μειώθηκε 6%. Στην Αττική, συνεχίζεται η συρρίκνωση της επιδημίας, έως και 30%, ωστόσο -όπως είπε- πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, καθώς περιμένουμε τα στοιχεία από το Πάσχα.

Αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία του εμβολιασμού, λέγοντας ότι τα εμβόλια που έχουμε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή αποτρέπουν χιλιάδες κρούσματα και θανάτους. Η συμμετοχή των νέων είναι σημαντική καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία οι νέοι οδηγούν την πανδημία, συμπλήρωσε.

