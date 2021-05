Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Τους έλεγαν ότι τους έπεσαν… ρούχα σε μπαλκόνια και τους ξάφριζαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έναν θρασύτατο όσο και ευφάνταστο τρόπο βρήκαν τα μέλη σπείρας στη Θεσσαλονίκη για να «τρυπώνουν» σε σπίτια με σκοπό να τα κλέψουν.

Έναν θρασύτατο όσο και ευφάνταστο τρόπο βρήκαν τα μέλη σπείρας στη Θεσσαλονίκη για να «τρυπώνουν» σε σπίτια με σκοπό να τα κλέψουν.

Οι δράστες έπειθαν τους ενοίκους να βγουν στο μπαλκόνι με πρόσχημα ότι κάποιο ρούχο έπεσε στο έδαφος και την ίδια ώρα έμπαιναν στο σπίτι, αρπάζονταν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν.

Από την αστυνομία ταυτοποιήθηκαν κατόπιν έρευνας τα στοιχεία τριών νεαρών ατόμων (μεταξύ αυτών δύο 17χρονων), φερόμενων ως μελών της και συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία. Η λεία της εγκληματικής ομάδας -σύμφωνα με την αστυνομία- περιελάμβανε χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, ποδήλατα, τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες, μάλιστα, έκαναν αγορές μέσω ανέπαφων συναλλαγών.

Η ίδια σπείρα, που, σύμφωνα με την αστυνομία, δρούσε στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, είχε στο ενεργητικό της και κλοπές οχημάτων. Συνολικά η δικογραφία περιλαμβάνει επτά περιπτώσεις κλοπών που τελέστηκαν από τις αρχές του έτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ανοίγουν στις 17 Μαΐου

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Μένιος Φουρθιώτης : Στο ίδιο κελί με ένστολους κατηγορούμενους