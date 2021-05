Αθλητικά

Euro 2020 - Κέιν: Πλεονέκτημα οι επιτυχίες των αγγλικών ομάδων στην Ευρώπη

Πόσα από τα αναμενόμενα μέλη της αποστολής της Εθνικής Αγγλίας παίζουν σε φιναλίστ των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Euro του καλοκαιριού, το οποίο ο ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου, έχει πλέον ξεκινήσει. Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές δυνάμεις πρόκειται να δηλώσουν το παρόν και όλες δείχνουν πανέτοιμες να διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο με κάθε κόστος.

Μία εξ’ αυτών είναι και η Αγγλία του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, η οποία, έπειτα κι από την εντυπωσιακή πορεία της στο περασμένο Μουντιάλ, είναι γεμάτη φιλοδοξίες και δεν έχει το βλέμμα της στραμμένο πουθενά αλλού εκτός από την κορυφή.

Αυτό φαίνεται, μάλιστα, και στα λόγια του αρχηγού της, Χάρι Κέιν, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε πως η διάκριση πολλών Άγγλων ποδοσφαιριστών σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League/Europa League) τη φετινή σεζόν, κάθε άλλο παρά αδυναμία μπορεί να είναι για την εθνική ομάδα της χώρας τους: «Υπάρχουν πολλοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή έχουν βρει τον καλύτερό τους εαυτό και το γεγονός ότι παίζουν σε ομάδες που διακρίνονται στην Ευρώπη μόνο βοηθητικό μπορεί να είναι για την εθνική ομάδα. Τους θέλεις να εκτίθενται στα σημαντικότερα ματς του κόσμου».

Συνολικά 14 Άγγλοι ποδοσφαιριστές που, μεταξύ άλλων, αναμένονται να αποτελέσουν μέλη της αποστολής των Λιονταριών ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αγωνίζονται σε κάποια από τις φιναλίστ των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Ο λόγος για τους Στέρλινγκ, Φόντεν, Στόουνς, Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι), Έιμπραχαμ, Χάντσον – Οντόι, Μάουντ, Τσίλγουελ, Τζέιμς (Τσέλσι), Ράσφορντ, Γκρίνγουντ, Γουάν-Μπισάκα και Μαγκουάιρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).

Το ταξίδι της Αγγλίας στα γήπεδα του Euro θα ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου και όλοι οι αγώνες που θα δώσει για τη φάση ομίλων θα λάβουν χώρα στο στάδιο Wembley του Λονδίνου, γεγονός που προφανώς της δίνει ένα έξτρα αβαντάζ.

