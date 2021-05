Κόσμος

Κορονοϊός - Ινδία: η Clarissa Ward στον ΑΝΤ1 για τον “εφιάλτη” στην χώρα

Δραματική η περιγραφή της κατάστασης στην Ινδία, που μαστίζεται από την πανδημία, με εκατοντάδες χιλιάδες νέα κρούσματα καθημερινά.

«Η κατάσταση στην Ινδία είναι πολύ θλιβερή, είναι μια κατάσταση και μια εικόνα κατάρρευσης», ανέφερε στον ΑΝΤ1 η απεσταλμένη του CNN στο Νέο Δελχί που βρίσκεται στην δίνη της πανδημίας του κορονοϊού, όπως και πολλές άλλες περιοχές στην Ινδία, λόγω και της αποκαλούμενης ινδικής μετάλλαξης του κορονοϊού.

Όπως περιέγραψε σε απευθείας σύνδεση με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, η Clarissa Ward, «Βλέπουμε ανθρώπους στους διαδρόμους των νοσοκομείων να πεθαίνουν χωρίς βοήθεια, χωρίς να υπάρχουν γιατροί να προσφέρουν βοήθεια. Είδα μια οικογένεια να προσπαθεί να κρατήσει, να επαναφέρει στην ζωή τον άνθρωπο της χωρίς βοήθεια και χωρίς αποτέλεσμα».

«Το σύστημα της Ινδίας είναι στο επίπεδο της κατάρρευσης, δεν μπορεί να αντέξει τον «βομβαρδισμό» αυτού του κύματος του κορονοϊού», συνέχισε στην ανταπόκριση της η Clarissa Ward.

Η απεσταλμένη του CNN στο Νέο Δελχί σημείωσε ότι «οι γιατροί δεν μπορούν να φροντίσουν τους εαυτούς τους καταλλήλως, πολλοί εξ αυτών νοσούν από κορονοϊό και αυ΄το τους κάνει να αισθάνονται άσχημα. Γράφουν στο twitter ό,τι δεν έχουν οξυγόνο στο νοσοκομείο για τους ασθενείς και τότε έρχονται αντιμέτωποι και με διώξεις, ακόμη και με απολύσεις και αυτο είναι κάτι που προβληματίζει την κυβέρνηση και πλέον οι γιατροί δεν ξέρουν πώς να εκφράζονται και είναι διστακτικοί».

«Ούτε στα κρεματόρια δεν έχουν ξαναδεί τέτοια εικόνα. Είναι μια μεγάλη κρίση και η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν», είπε κλέινοντας την ανταπόκριση της στον ΑΝΤ1 από την Ινδία, η απεσταλμένη του ΑΝΤ1, Clarissa Ward.

