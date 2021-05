Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος: αν δεν βιαστούμε, θα μας “πάνε πίσω” οι μεταλλάξεις

Γιατί είπε και πόσο θα αργήσει η αφαίρεση της μάσκας από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Τι είπε για την ινδική μετάλλαξη και το ζήτημα με τις πατέντες των εμβολίων.

Για το θέμα που έχει ανακύψει μετά την πρόταση Μπάιντεν για την άρση προστασίας στις πατέντες των εμβολίων για τον κορονοϊό, μίλησε ο Ηλίας Μόσιαλος, στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο κ. Μόσιαλος, «Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και χρειάζονται διεργασίες για να βρεθεί λύση, αλλά αν δεν κάνουμε κάτι τους επόμενους τρεις μήνες δεν θα «τελειώσουμε» με το πρόβλημα του κορονοϊού μέσα στον χρόνο».

Επεσήμανε ότι «σε πολλές περιοχές θα υπάρξει τερματισμός του προβλήματος τους επόμενους μήνες, όμως σε άλλες περιοχές θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων με διασπορά του ιού και επομένως με μεταλλάξεις με τις οποίες θα βρεθούμε αντιμέτωποι και έτσι το πρόβλημα θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια».

Σε ότι αφορά την ινδική μετάλλαξη του κορονοϊού, η οποία «θερίζει» την Ινδία με εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά και ένα σύστημα υγείας υπό κατάρρευση, ο Καθηγητής των Οικονομικών της Υγείας στο LSE είπε στον ΑΝΤ1 πως «η Ινδία λέει ότι το εμβόλιο που παράγεται στην χώρα, το Novavax, αντιμετωπίζει την ινδική μετάλλαξη, ενώ φαίνεται ότι την αντιμετωπίζουν και τα εμβόλια των άλλων εταιρειών».

Για την αφαίρεση της μάσκας, ο κ. Μόσιαλος επεσήμανε ότι «όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί και φτάσουν σε ένα επίπεδο 50%-60% στους εξωτερικούς χώρους θα μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο, όμως σε εσωτερικούς χώρους και κυρίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως η Αττική και κυρίως για τους εργασιακούς χώρους, θα πρέπει το ποσοστό αυτό να είναι πάνω από το 60% και κάτι τέτοιο αργεί να γίνει».

Κλείνοντας κάλεσε εκ νέου όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν ενάντια στον κορονοϊό, λέγοντας «θέλουμε όλο και περισσότερους και μάλιστα ηλικιωμένους να κάνουν το εμβόλιο».





