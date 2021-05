Καιρός

Καιρός: λασποβροχές και τοπικές καταιγίδες το Σάββατο

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για σήμερα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά. Βαθμιαία από τα δυτικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, που από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο, θα ενισχυθούν τοπικά στα 6 με 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα γίνουν βαθμιαία βόρειοι-βορειοανατολικοί, με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 4 και βαθμιαία 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία στα ανατολικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους 3 με 5 μποφόρ, από το βράδυ στα ανατολικά σε βορειοανατολικούς 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, η ελάχιστη τιμή της θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές το πρωί και βαθμιαία αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, 3 με 5 και από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς, 4 με 5 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο το βράδυ τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Κυριακή του Θωμά

Για την Κυριακή του Θωμά προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και τις Σποράδες θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Τις πρωινές ώρες είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, με ένταση στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ, δε στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, όπου θα κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

