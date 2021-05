Πολιτική

“Defender Europe 21”: Αμερικανική “απόβαση” στην Αλεξανδρούπολη (βίντεο)

Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο της μεγάλης άσκησης του ΝΑΤΟ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες, με εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα κι ελικόπτερα μετασταθμεύουν στην χώρα μας, πριν από το μεγάλο πέρασμα στην βορειοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο της άσκησης του ΝΑΤΟ “Defender Europe 21”.

Την στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, αναφερόμενος στην άσκηση στην οποία συμμετέχουν 26 χώρες.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, τόνισε τη σημασία στην αναβάθμιση της περιοχής σε στρατηγικό κόμβο.

Μέσα από την άσκηση η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ηγέτιδα δύναμη της περιοχής, ενισχύοντας την ασφάλεια στην ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

