Ζουλού: Η “μάχη” της διαδοχής στο βασίλειο (βίντεο)

Πλήθος μνηστήρων διεκδικεί τον θρόνο των Ζουλού, στη Νότια Αφρική.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Χιλιάδες υπήκοοι του βασιλείου των Ζουλού συνόδευσαν - σύμφωνα με τα έθιμα που επιτάσσει η παράδοση τους - στην “τελευταία κατοικία” της, την βασίλισσα τους, Ματφόμπι.

Με φόντο τις πολύχρωμες ενδυμασίες τους, που παραπέμπουν στους προγόνους και τα αρχαία πνεύματα των ζώων, που κυριαρχούν στη θρησκεία τους, συντελείται όμως και ένα απίστευτο θρίλερ για τον διάδοχο του θρόνου.

Η 65χρονη βασίλισσα πέθανε ξαφνικά, μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 72χρονου μονάρχη, Γκούντγουιλ Ζουελιτίνι, χωρίς να προλάβει να ορίσει διάδοχο. Πάνω από το βασίλειο. εκτός από το πένθος απλώθηκε και η φήμη πως η βασίλισσα των Ζουλού δολοφονήθηκε.

Μια ανηλεής μάχη εξουσίας για τον θρόνο έχει πλέον ξεκινήσει. Ο βασιλιάς είχε συνολικά έξι συζύγους και 28 παιδιά, τα οποία μαζί με φύλαρχους κινούνται είτε δικαστικά είτε παρασκηνιακά, διεκδικώντας το στέμμα των Ζουλού.

Σε όλη σχεδόν την Ιστορία της φυλής της Νοτίου Αφρικής, έριδες και ίντριγκες “σφραγίζουν” την μοναρχία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως την παράδοση των ζουλού συνοδεύει ένα γνωμικό που αναφέρει πως ο θρόνος αμφισβητείται. Αποτυπώνοντας, έτσι, τις συγκρούσεις, τις έριδες, τις ίντριγκες για την εξουσία στο βασίλειο των Ζουλού.

