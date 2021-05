Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ για εμβόλια κορονοϊού: Απαράδεκτη η ανισότητα πλούσιων και φτωχών χωρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις προτεραιότητες που δίνονται απο τις οικονομικά ισχυρές χώρες.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας παρότρυνε, σήμερα, για μία ακόμη φορά τις πλούσιες χώρες, μέλη της G7, να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στην ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια, εκτιμώντας πως η υφιστάμενη κατάσταση είναι «απαράδεκτη».

«Το σημαντικότερο πράγμα, το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή ανάγκη είναι τα εμβόλια, η εμβολιαστική ισότητα», είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στο τέλος της εβδομαδιαίας συνέντευξης τύπου, αφότου υπενθύμισε πως η πανδημία συνεχίζει να μαίνεται με περίπου 100.000 νεκρούς κάθε εβδομάδα.

«Γνωρίζουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε την παραγωγή των δυνατοτήτων και επομένως να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη σε όλες τις χώρες», σημείωσε, προτού επισημάνει πως «άνω του 80%» όλων των δόσεων εμβολίων κατά της Covid που χορηγούνται παγκοσμίως γίνεται «σε χώρες με υψηλά εισοδήματα, την ώρα που οι χώρες με χαμηλά εισοδήματα έχουν μονάχα το 0,3%».

«Είναι απαράδεκτο, αυτού του είδους το χάσμα είναι απαράδεκτο», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

«Είναι απαράδεκτο όχι μονάχα επειδή πρόκειται για ένα ηθικό ζήτημα, αλλά επίσης, διότι δεν θα καταφέρουμε να νικήσουμε τον ιό σε έναν διχασμένο κόσμο», τόνισε.

Για τον Τέντρος, «είναι προς το συμφέρον κάθε χώρας αυτού του κόσμου να μοιράζεται τα εμβόλια και να προσφέρει τη βοήθειά της», διότι «η εμβολιαστική ισότητα δεν είναι η φιλανθρωπία, η εμβολιαστική ισότητα συμφέρει τους πάντες».

Ειδήσεις σήμερα:

Σταμνά: κάηκαν σπίτια από μεγάλη φωτιά! (εικόνες)

Τσακίρης για εστίαση στον ΑΝΤ1: τον Ιούνιο η εκταμίευση κεφαλαίων κίνησης (βίντεο)

Τροχαίο με νεκρό ζευγάρι που έμεινε αβοήθητο για 3 ημέρες! (εικόνες)