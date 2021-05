Αθλητικά

European Super League: Η τιμωρία της UEFA στις ομάδες για το “αντάρτικο”

Ποια μέτρα προβλέπει το μνημόνιο που υπέγραψαν με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.

Τα μέτρα επανένταξης των 9 εκ των 12 μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της European Super League, ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής η UEFA, έπειτα από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της.

Οι Άρσεναλ, Μίλαν, Τσέλσι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, υπέγραψαν νέο μνημόνιο συνεργασίας με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, η οποία θα τους παρακρατήσει (ως πειθαρχικό μέτρο) το 5% των εσόδων που θα έχουν απ’ τα μπόνους της UEFA την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2021/22).

Στον αντίποδα, οι τρεις ομάδες που δεν υπέγραψαν το συγκεκριμένο μνημόνιο (Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους) θα παραπεμφθούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της UEFA που θα αποφασίσουν για τις ποινές που θα τους επιβληθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA για το θέμα της European Super League:

«Σε πνεύμα συμφιλίωσης και προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, 9 από τους 12 συλλόγους που συμμετείχαν στο λεγόμενο σχέδιο Super League υπέβαλαν στην UEFA τη "Διακήρυξη Δέσμευσης Συλλόγου", στην οποία καθορίζεται η θέση των συλλόγων, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής τους στις διοργανώσεις της UEFA καθώς και στις εθνικές συλλογικές διοργανώσεις.

Η UEFA συγκάλεσε μια επιτροπή έκτακτης ανάγκης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία έλαβε δεόντως υπόψη το πνεύμα και το περιεχόμενο της δήλωσης δέσμευσης των συλλόγων και αποφάσισε να εγκρίνει διάφορες ενέργειες και μέτρα. Μια επίσημη επιβεβαίωση των δεσμεύσεων και του τρόπου επανένταξης και συμμετοχής των συλλόγων στις διοργανώσεις της UEFA Club συμφωνήθηκε και υπεγράφη από την UEFA και τους 9 συλλόγους. Τα εγκεκριμένα μέτρα επανένταξης είναι πλήρη και οριστικά.

Αυτοί οι εννέα σύλλογοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το σχέδιο της Super League ήταν λάθος και ζητούσαν συγνώμη από τους οπαδούς, τις εθνικές ενώσεις, τα εθνικά πρωταθλήματα, τους ευρωπαϊκούς συλλόγους και την UEFA. Έχουν επίσης αναγνωρίσει ότι το έργο δεν θα είχε εγκριθεί βάσει του Καταστατικού και των Κανονισμών της UEFA.

Ειδικότερα, κάθε σύλλογος:

αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα και αποδέχεται τον δεσμευτικό χαρακτήρα των καταστατικών της UEFA.

παραμένει δεσμευμένος και θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της UEFA κάθε χρόνο για τον οποίο ο σύλλογος προκρίνεται με αθλητική αξία.

θα ενταχθεί εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων (ECA), η οποία είναι το μόνο αντιπροσωπευτικό όργανο για κλαμπ που αναγνωρίζει η UEFA.

θα λάβει όλα τα μέτρα εντός της εξουσίας του με σκοπό να τερματίσει τη συμμετοχή του στην εταιρεία που ιδρύθηκε για να σχηματίσει και να λειτουργήσει τη Super League και να σταματήσει τυχόν υφιστάμενες σχετικές νομικές ενέργειες.

ως χειρονομία καλής θέλησης, και μαζί με τους άλλους συλλόγους, θα κάνει μια δωρεά συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των παιδιών, της νεολαίας και του λαϊκού ποδοσφαίρου, σε τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

θα υπόκειται στην παρακράτηση του 5% των εσόδων που θα λάβουν από διοργανώσεις της UEFA για μία σεζόν, τα οποία θα αναδιανεμηθούν.

συμφωνεί να καταβάλλει πρόστιμο 100 εκατ. ευρώ, εάν επιδιώξει να αγωνιστεί σε μη εξουσιοδοτημένη διοργάνωση ή πρόστιμο 50 εκατ. ευρώ, εάν παραβιάσει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση που έχει αναλάβει στη Δήλωση Δέσμευσης του συλλόγου.

θα παρέχει ατομικές δεσμεύσεις στην UEFA στις οποίες θα γίνονται αποδεκτές όλες οι αρχές και οι αξίες που ορίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας του 2019 μεταξύ της UEFA και του European Club Association.

Προχωρώντας προς τα εμπρός, οι σύλλογοι έχουν δεσμευτεί πλήρως για τις νέες μεταρρυθμίσεις του Ορίζοντα μετά το 2024. Κατόπιν αιτήματος των συλλόγων, η UEFA θα ζητήσει και θα υποστηρίξει ότι όλο αυτό θα ληφθεί δεόντως υπόψη, από τους αντίστοιχους Εθνικούς Συνδέσμους και Εθνικά Πρωταθλήματά τους για το πνεύμα, το περιεχόμενο και τον σκοπό των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι σύλλογοι στην UEFA.

Απ’ την πλευρά του ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τόνισε:

“Είπα στο Κογκρέσο της UEFA πριν από δύο εβδομάδες ότι χρειάζεται ένας ισχυρός οργανισμός για να παραδεχτεί ότι έκανε ένα λάθος, ειδικά σε αυτές τις μέρες όπου όλοι δικάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα κλαμπ έχουν κάνει ακριβώς αυτό.

Αποδεχόμενοι τις δεσμεύσεις τους και την προθυμία τους να επιδιορθώσουν τη διαταραχή που προκάλεσαν, η UEFA θέλει να το αφήσει όλο αυτό πίσω της και να προχωρήσει με θετικό πνεύμα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι σημαντικά, αλλά καμία από τις οικονομικές κυρώσεις δεν θα διατηρηθεί από την UEFA. Όλα τα χρήματα θα επανεπενδυθούν σε ποδόσφαιρο για τη νεολαία και τις τοπικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτοί οι σύλλογοι αναγνώρισαν τα λάθη τους γρήγορα κι έχουν αναλάβει δράση για να δείξουν την αντίθεση και τη μελλοντική τους δέσμευση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τους συλλόγους που εξακολουθούν να συμμετέχουν στο λεγόμενο Super League και η UEFA θα ασχοληθεί με αυτούς τους συλλόγους στη συνέχεια”.

Οι ακόλουθοι σύλλογοι καλύπτονται και έχουν αποδεχθεί αυτά τα μέτρα:

Άρσεναλ

Μίλαν

Τσέλσι

Ατλέτικο Μαδρίτης

Ίντερ

Λίβερπουλ

Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τότεναμ

Επιπλέον και προχωρώντας προς τα εμπρός, η UEFA έχει επιφυλάξει όλα τα δικαιώματα για να λάβει οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη εναντίον των συλλόγων που μέχρι στιγμής αρνούνται να παραιτηθούν από τη λεγόμενη European Super League. Το θέμα θα παραπεμφθεί αμέσως στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της UEFA».

