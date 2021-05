Κοινωνία

Κηφισός: Τροχαίο με έναν τραυματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στη λεωφόρο Κηφισού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Αιγάλεω.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως από το τροχαίο υπήρξε ένας τραυματίας. Λόγω του περιστατικού, στο σημείο επικρατούσε μποτιλιάρισμα για κάποια ώρα, ωστόσο, αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Κρατήσαμε την ανεργία στο επίπεδο προ πανδημίας

Έκκληση Ερντογάν να γυρίσουν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myCar