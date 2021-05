Σοφία Ζαχαράκη: Με κορονοϊό διαγνώστηκε η Υφυπουργός Τουρισμού

Πολιτική

Σε καραντίνα τέθηκε η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Τι αναφέρει η ίδια για τα συμπτώματά της.

Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσω των social media. Κατόπιν τούτου, τέθηκε σε καραντίνα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Σοφία Ζαχαράκη:

«Τα συμπτώματά μου γνωστά και ήπια: Πονοκέφαλος και ατονία. Είναι όλα αυτά που με οδήγησαν άμεσα στο να κάνω το τεστ για COVID, στο οποίο διαγνώστηκα θετική.

Τις επόμενες ημέρες θα κάνω όσα μου συνέστησαν οι ειδικοί. Σπίτι σε καραντίνα, παρακολουθώντας τα συμπτώματα και μιλώντας με το γιατρό μου.

Δυστυχώς όπως επισημαίνουν όλοι, ο ιός ειναι παντού γύρω μας και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Η επιχείρηση "ελευθερία" και ο εμβολιασμός προχωρά με αμείωτους ρυθμούς και είναι αυτό που μας δίνει αισιοδοξία. Αύριο, μάλιστα, θα έκανα την πρώτη δόση με AstraZeneca. Περιμένω με αγωνία να μπορέσω να εμβολιαστώ όταν επιτρέψουν οι συνθήκες.

Εμβολιαζόμαστε και κερδίζουμε τις ζωές μας πίσω.»

