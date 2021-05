Κοινωνία

Σταμνά: κάηκαν σπίτια από μεγάλη φωτιά! (εικόνες)

Απεγκλωβίστηκαν κάτοικοι από τους πυροσβέστες. Πως μεταδόθηκαν οι φλόγες από το ένα οίκημα στο άλλο

Η φωτιά στην Σταμνά Μεσολογγίου ξεκίνησε λίγο πριν τις 22:00 της Παρασκευής από το τζάκι ενός σπιτιού και επεκτάθηκε σε ακόμη τρία κοντινά σπίτια, αρχικά από τις στέγες τους.

Μέσα από τα φλεγόμενα σπίτια, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τουλάχιστον δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, από τις αναθυμιάσεις.

Οι ζημιές και στα τέσσερα σπίτια είναι πολύ μεγάλες, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου και από ένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου με συνολικά 12 πυροσβέστες, ενώ την επιχείρηση συντόνισαν ο Αναπληρωτής Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας Στάθης Ντζέμος και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου Παναγιώτης Στούμπος.

