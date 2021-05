Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πολλές χιλιάδες ανήλθαν τα νέα κρούσματα. Πόσο υψηλά έχουν φτάσει οι συνολικοί αριθμοί μολύνσεων και νεκρών.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 15.685 τις προηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας τα 3.507.673, δείχνουν τα δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα Σάββατο το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Ταυτόχρονα υπέκυψαν ακόμη 238 ασθενείς με την Covid-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει τους 84.648 νεκρούς ως εδώ, κατά την ίδια πηγή.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: λασποβροχές και τοπικές καταιγίδες το Σάββατο

Σταμνά: κάηκαν σπίτια από μεγάλη φωτιά! (εικόνες)

Τροχαίο με νεκρό ζευγάρι που έμεινε αβοήθητο για 3 ημέρες! (εικόνες)