Τροχαίο με νεκρό ζευγάρι που έμεινε αβοήθητο για 3 ημέρες! (εικόνες)

Άγνωστο πότε ακριβώς πέθανε η γυναίκα. Αφυδατωμένος βρέθηκε δίπλα της ο σύζυγος της, όμως…

Νεκροί είναι και οι δύο επιβάτες του αγροτικού οχήματος που, κάτω από συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας, είχαν τροχαίο ατύχημα στον επαρχιακό δρόμο Ζάκρου Ξεροκάμπου -Ζήρου.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες του STYLE 100, έμεινε αβοήθητο στον τόπο του δυστυχήματος για κάποιες μέρες, όπως είχε συμβεί πρόσφατα και με άλλο ζευγάρι στο νησί και ο ακριβής χρόνος αναμένεται να δοθεί μετά την ιατροδικαστική εξέταση.

Η γυναίκα, κατέληξε στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ ο άντρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο Σητείας, όμως δεν τα κατάφερε. Ο εντοπισμός του ζευγαριού έγινε από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και την Αστυνομία, όπου κατέφυγαν συγγενείς του ζευγαριού, που ανησύχησαν με την απουσία τους.

Όπως είπε Πυρονόμος Γιώργος Φουσκολαγουδάκης, η υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 13:00 το μεσημέρι της Παρασκευής και έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και τέσσερις άντρες, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του ζευγαριού από το αγροτικό όχημα. Στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν το ζευγάρι, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Ο ίδιος είπε πως η γυναίκα, ηλικίας 77 ετών , είχε καταλήξει, ενώ ο άντρας, 87 ετών, βρέθηκε ημιλιπόθυμος και αφυδατωμένος .

Το αυτοκίνητο, που όπως είπε ο κ. Φουσκολαγουδάκης προσέκρουσε σε ρίζα ελιάς, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε όρθια θέση και όλες οι ενέργειες έγιναν από το παρμπρίζ.

Σύμφωνα με τον υποδιοικητή του Α.Τ Σητείας Μανώλη Βουτυράκη με τον οποίο επικοινώνησε ο STYLE 100, το δυστύχημα συνέβη ενδεχομένως την Τρίτη, μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του ζευγαριού, όπου πιθανώς είχαν μεταβεί για αγροτικές δουλείες.

Το όχημα εξετράπη με αποτέλεσμα την βίαιη πρόσκρουση σε δέντρο , που απέβη μοιραίο και για τους δύο, με την γυναίκα να καταλήγει επί τόπου και τον άντρα να διακομίζεται στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αίσιο τέλος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή διαδικασία ανάκρισης στο Α.Τ Σητείας για να διερευνηθούν οι αιτίες .

Πηγή: style100fm.gr





